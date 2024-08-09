Kum zambaklarını iş makineleriyle söktüler

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Terme Belediyesi, Terme Miliç bölgesindeki “Kum Zambağı Doğal Yetişme Alanı”nda “kadınlar plajı” adıyla ortak proje çalışması kararı aldı.

Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 09.08.2024 - 04:00
Kum zambaklarını iş makineleriyle söktüler
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Proje kapsamında yer incelemesi yapan Terme Belediyesi kum zambaklarının varlığını görünce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne başvurdu.

İlgili müdürlük kum zambaklarını iş makineleriyle söktü.

Samsun Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Dr. Atila Tekcan kum zambağı katliamına tepki göstererek “Doğamızı, milli parklarımızı böyle mi koruyorsunuz? Neden daha bilimsel bir çalışma yapmıyorsunuz? Temmuz ve ağustos aylarında çiçek açan, koruma altına alınan kum zambağını koparmanın cezasını 387 bin 141 bin lira yapıyorsunuz da bu yasaklara neden siz uymuyorsunuz?” ifadelerini kullandı.


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