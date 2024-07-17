İş makinesi ile kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar: 2 gözaltı

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde sit alanında olan bölgedeki bir tarlada kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 17.07.2024 - 10:24
İş makinesi ile kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar: 2 gözaltı
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında sit alanında bulunan Başaran Mahallesi Hisar Mevkii Hafza Hatun Türbesi bölgesinde bir tarlada H.Ç. ve A.D. isimli şüpheli şahıslar tarihi eser bulmak amacıyla iş makinesi ile kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.

Şüpheliler ile birlikte çeşitli kazı malzemeleri de ele geçirilirken, trafik jandarması tarafından iş makinesini taşıyan çekiciye 12 bin 905 TL trafik idari para cezası kesildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


aydın haberleri

İlgili Haberler

Aydın eski milletvekili Mustafa Bozkurt hayatını kaybetti

Aydın eski milletvekili Mustafa Bozkurt hayatını kaybetti
Son Dakika: Fenerbahçe Oğuz Aydın transferini resmen açıkladı!

Son Dakika: Fenerbahçe Oğuz Aydın transferini resmen açıkladı!
Okan Buruk'tan Oğuz Aydın açıklaması: 'Oraya bir transfer daha yapmak...'

Okan Buruk'tan Oğuz Aydın açıklaması: 'Oraya bir transfer daha yapmak...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler