'Kuma getirme' cinayeti sanığı iş insanına 'meşru müdafadan' beraat

İngiltere'nin başkenti Londra'dan memleketi Kayseri'ye gelip, 'eşinin üzerine kuma getirdiği' iddiasıyla dövülen, bu sırada Ahmet Özkan'ı öldüren iş insanı Musa Aktaş (53), 'meşru müdafaa' hükümlerince beraat etti. Musa Aktaş'ı, "Ablamı aldattığı için korkutmak istedim" diyerek yaralayan akrabası Muhammed Ufuk Aktaş (31) da 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DHA
Yayınlanma: 09.02.2024 - 11:40
'Kuma getirme' cinayeti sanığı iş insanına 'meşru müdafadan' beraat
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Bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Muhammed Ufuk Aktaş, halasının kızı ile evli olan ve İngiltere'de yaşayan ve burada market zinciri bulunan iş insanı Musa Aktaş'ın Pınarbaşı ilçesine geldiğini öğrendi.

Muhammed Ufuk Aktaş, 8 Şubat 2022'de arkadaşı Ahmet Özkan ile İngiltere'de 2'nci evliliğini yaptığını iddia ettiği Musa Aktaş'ın Gümüşgün Mahallesi Hapishane Caddesi'nde evine gitti.

Aktaş ve Özkan, iş insanı Aktaş'ı cop ve muşta ile darbetti. Musa Aktaş da yatak odasından aldığı tabanca ile Ahmet Özkan'a ateş etti. Özkan hayatını kaybetti, Muhammed Ufuk Aktaş kaçtı.

Muhammed Ufuk Aktaş tarafından vurulduğu iddia edilen Musa Aktaş da tedavi sonrası gözaltına alındı. Muhammed Ufuk Aktaş ise Kayseri girişindeki uygulama noktasında yakalanıp, tutuklandı.

TAHLİYE EDİLDİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. İddianamede, sanık Musa Aktaş hakkında 'kasten öldürme' ve 'adam öldürmeye teşebbüs etme' suçlarından müebbet hapis cezası istendi.

Musa Aktaş'ı darbeden akrabası Muhammed Ufuk Aktaş hakkında da 'adam öldürmeye teşebbüs etme' suçlamasıyla müebbet hapis cezası talep edildi. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti de olay yerinde yaptığı keşif sonrası Musa Aktaş'ı mevcut delil durumu nedeniyle tutuksuz yargılanmak üzere tahliye etti.

KARAR DURUŞMASI

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına; Musa Aktaş, Muhammed Ufuk Aktaş ve taraf avukatları katıldı. Londra'dan tatil ve yatırım için memleketine geldiğini söyleyen Musa Aktaş, "Beni cop ve muştayla dövdüler. Öldürmek istediler. Fırsatını bulup, yatak odasına kaçtım ve buradaki silahımla can havliyle ateş ettim" dedi.

Muhammed Ufuk Aktaş ise "Asla Musa Aktaş'ı öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Ablamı aldattığı için korkutmak istedim. Böyle olsun istemezdim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Muhammed Ufuk Aktaş'ı 'kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıp, tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, Musa Aktaş için de 'meşru müdafaa' hükümlerince beraat kararı verdi. 


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