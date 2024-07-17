Kumar çetesi ’Demirbaşlar’a operasyon: 12 gözaltı

İzmir’de tefecilik suçunu işleyebilmek için paravan olarak kumar faaliyetleri düzenleyen, kumarda borçlandırdıkları şahıslara yüksek faiz oranlarıyla para vererek bu şahıslar adına senet düzenlediği belirlenen ’Demirbaşlar Çetesi’ne polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 17.07.2024 - 07:58
Kumar çetesi ’Demirbaşlar’a operasyon: 12 gözaltı
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kumar faaliyetlerini tefecilik suçunu işleyebilmek için paravan olarak kullanan, kumarda borçlandırdıkları şahıslara yüksek faiz oranlarıyla para vererek bu şahıslar adına senet düzenleyen, borcunu ödeyemeyen şahıslara baskı uyguladıkları ve icra takibi başlatan ve bu şekilde 40 kişiden yaklaşık 7 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen Demirbaşlar Çetesi’ni takibe aldı.

Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan polis ekipleri, belirlenen 12 adrese İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.


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