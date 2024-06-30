Hakkari'de 'tefecilik' operasyonu: 5 tutuklama

Hakkari'de suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltına alınan 13 kişiden 5'i tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 30.06.2024 - 09:00
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda kent merkezinde 1'i cezaevindeki 14 kişinin, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına karıştığı tespit edildi.

Eş zamanlı 11 adrese 25 Haziran'da düzenlenen operasyonda yakalanan 13 kişiden 5'i sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Diğer şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından, 6'sı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda AK-47 uzun namlulu silah ve bu silaha ait 4 şarjör, pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 3 şarjör, 4 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait çok sayıda fişek ve senet ele geçirildi.


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