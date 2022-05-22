Kumar oynarken yakalanan 104 kişiye 189 bin 176 TL ceza

22 Mayıs 2022 Pazar, 13:06

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Gökdere Mahallesi'nde bir sendika binası ve Yaka Mahallesi'nde umuma açık bir işletmede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 19-20 Mayıs tarihlerinde belirlenen adreslere baskın yapıldı. Operasyonda 104 şahıs tombala oynarken suçüstü yakalandı.

Kumar oynadığı tespit edilen 104 şahsa 189 bin 176 TL idari para cezası uygulanırken, kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu. Şüpheliler K.B. ve A.C. hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı. Şüpheli şahısların adli işlemleri devam ediyor.