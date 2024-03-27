Kumar oynayan 6 kişiye 38 bin 550 TL ceza

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiye 38 bin 550 TL para cezası kesildi.

İHA
Yayınlanma: 27.03.2024 - 00:22
Kumar oynayan 6 kişiye 38 bin 550 TL ceza
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçunun engellemesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Kartepe ilçesinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde yapılan denetimlerde, kumar oynattığı tespit edilen S.G. isimli kişiye adli işlem uygulandı. Kumar oynayan 6 kişiye ise 38 bin 550 TL idari para cezası kesildi. Kumar parası olduğu belirlenen bin 850 TL’ye el konuldu.


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