Kumpas şehidi Özenalp’in eşi: ‘Sembollerimize sahip çıkalım’

01 Mayıs 2022 Pazar, 04:00

FETÖ’nün TSK’ye yönelik Balyoz kumpasında hayatını kaybeden Kurmay Albay Murat Özenalp’in 8. ölüm yıldönümünde eşi Sema Özenalp ve Kumpas-Der Başkanı Ahmet Tatar Cumhuriyet’e konuştu.

Özenalp, “Başımıza bunlar geldiğinde neden hedef olduğumuzu bilmiyorduk. Çaresizdik. O zaman kimse yanımızda olmadı. Artık bunların neden başımıza geldiğini biliyoruz. Kişisel beklentimiz yok. Ülkemizden beklentimiz sembolleşen kumpas şehitlerine, değerlerimize sahip çıkılması” dedi. Kumpas davalarını savunmaya devam edenler olduğunu söyleyen Özenalp, “Bunca yaşanana rağmen, mevkilere sığınan bazı kişiler, hâlâ utanmadan ‘Bu kişiler yeniden yargılansın’ diyebiliyorlar. Bunu diyememeliler. Biz bu yaşananlarda askerlerimizin duruşu ile gurur duyuyoruz, onlara sahip çıkmayanlar utanç duymalı. TBMM’ye çağrımdır. Aynı acılar yaşanmaması için gerekenler yapılmalı. Kimse artık at koşturamamalı. Biz ne kaybettiğimizi biliyoruz ancak ülke bilmiyor. Adaleti kaybettiğimizi bilmiyor. Sistem darmadağın oldu” diyerek tepki gösterdi. Kumpas-Der Başkanı Ahmet Tatar ise “Sekiz yıl önce babasının ardından çığlıklar atan küçücük Duru’ya sarıldım. Artık genç kız olmuş, çığlıklarını içine gömmüş ama bakışlarında dostça sevgi yanında yürek burkan çığlıklar hâlâ çınlıyordu. Duru’nun babasıyla anıları, ne olduğunu anlamlandıramadığı Mamak zindanının avlusunda donup kalmıştı. O bakışlar bugün hâlâ adaletin yerini bulmasını bekliyor” ifadelerini kullandı.