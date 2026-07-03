Kumpirden ölüm davasında yeni gelişme: İşletmeci eş de sanık oldu

İzmir'in Buca ilçesinde, 60 yaşındaki Servet Polat'ın kumpir yedikten 2 gün sonra gıda zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetmesine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı.

Davada tutuksuz olarak yargılanan işletme sahibi Neslihan Demircan’ın ardından, iş yerinde birlikte çalıştığı eşi Coşkun Demircan da sanık olarak dosyaya eklendi ve iki dava birleştirildi.

İzmir 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen son duruşmada, adli durumların devamına karar verilerek dava 10 Aralık tarihine ertelendi.

"ONLARIN GÖREMEDİĞİNİ BİZ NASIL GÖRELİM?"

Duruşmada ilk kez sanık sıfatıyla savunma yapan Coşkun Demircan, hakkındaki suçlamaları reddetti. Eşine sadece yardım ettiğini, mutfak işlerini eşinin yaptığını ve kendisinin kasada durduğunu belirten Demircan savunmasında şunları söyledi:

"Donuk ürünler ve konserveler haftalık, tavuk gibi taze ürünler ise günlük gelirdi. İl Tarım Müdürlüğü ekipleri olaydan 1 hafta önce bizi denetlemişti ve hiçbir şey çıkmamıştı. Olayın ardından hakkımızda şikayet olduğu gerekçesiyle saat 11.00 gibi yine geldiler ve olumsuz durum tespit edilmedi. Aynı gün 15.00 sıralarında bir kez daha geldiler ve ürünlerden numune aldılar. Bu numunelerde salmonella tespit edildi. Salmonella gözle görünen bir şey değil. Onların göremediğini eşim nasıl görsün? Eşim 5 yıldır orada o işi yapıyor. Her şey usulüne uygun olarak yapıldı."

ACILI AİLE İSYAN ETTİ: "SANIKLAR DOĞRUYU SÖYLEMİYOR"

Duruşmada söz verilen ve olay günü annesiyle birlikte zehirlenen Servet Polat’ın kızı Bahar Zeyrek, sanıklardan şikayetçi olduklarını yineledi.

İş yerini karı-kocanın birlikte işlettiğini vurgulayan Zeyrek, "Annem o duruma zehirlendiği için düştü. Sanıklar doğru söylemiyor. Ben ve oğlum da zehirlendik ama annemin acısından kendimizle ilgilenemedik" diyerek tepki gösterdi.

Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 10 Aralık'a ertelerken sanıkların mevcut adli durumlarının devamına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Olay, 28 Aralık 2024’te Buca ilçesi Efeler Mahallesi'ndeki bir kumpircide meydana geldi. Servet Polat, kızı Bahar Zeyrek ve 11 yaşındaki torunu Gökhan Zeyrek ile birlikte burada kumpir yedi.

Kısa süre sonra kusma ve ishal şikayetiyle Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan aile, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Ancak 60 yaşındaki Servet Polat, 30 Aralık saat 04.00 sıralarında evinde ölü bulundu.

Olayın ardından aynı işletmeden yemek yiyen 4 kişinin daha hastanelik olup şikayetçi olması üzerine soruşturma derinleştirildi.

LABORATUVAR RAPORUNDA "SALMONELLA" BAKTERİSİ ÇIKTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada, Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu raporu Polat'ın ölümünün gıda zehirlenmesinden kaynaklandığını netleştirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nün yaptığı analizlerde ise kumpir numunesinde ölümcül "salmonella" bakterisi tespit edildi.

Bu gelişme üzerine ilk olarak tutuklanan işletme sahibi Neslihan Demircan hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı ve sanık kadının yargılama sürecinde tahliyesine karar verildi.

Mahkemenin eş Coşkun Demircan hakkında da suç duyurusunda bulunmasıyla, onun hakkında da 20 yıla kadar hapis istemli yeni bir iddianame hazırlanarak bu duruşmada ana dosyaya eklendi.