Kundaklandığı iddia edilen evde 4 kedi öldü: Bir polisin can kurtarma çabası kamerada

Yangın, dün (29 Haziran) saat 19.00 sıralarında Şehzadeler ilçesi Çarşı Mahallesi 1302 Sokak üzerindeki 5 katlı bir apartmanın 4’üncü katında çıktı. Alevleri fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen ve rüzgarın da etkisiyle bir üst kata sıçrayan alevlere itfaiye ekiplerince müdahale başlatıldı. Alevlere müdahale eden 3 itfaiye eri dumandan etkilenirken, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye erlerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Alevler 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

EVDEKİ 4 KEDİ ÖLDÜ

Apartmanın 4'üncü kattaki dairede çıkan yangında mahsur kalan 4 kedinin, dumandan zehirlenerek öldüğü belirlendi. Yangın söndürme çalışmaları sırasında olay yerinde görevli bir polis memuru, kedilerden birini hayata döndürebilmek için büyük çaba sarf etti. Polis memurunun kalp masajı ve suni teneffüs yaptığı kedi kurtarılamadı. O anlar kameraya yansıdı.

KUNDAKLAMA İDDİASI

Yangının kundaklama sonucu çıktığı iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.