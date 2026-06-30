Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kundaklandığı iddia edilen evde 4 kedi öldü: Bir polisin can kurtarma çabası kamerada

Kundaklandığı iddia edilen evde 4 kedi öldü: Bir polisin can kurtarma çabası kamerada

30.06.2026 11:01:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Kundaklandığı iddia edilen evde 4 kedi öldü: Bir polisin can kurtarma çabası kamerada

Manisa'da 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında çıkan ve rüzgarın etkisiyle bir üst kata da sıçrayan yangında 3 itfaiye eri dumandan etkilenirken, evde bulunan 4 kedi öldü.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Yangın, dün (29 Haziran) saat 19.00 sıralarında Şehzadeler ilçesi Çarşı Mahallesi 1302 Sokak üzerindeki 5 katlı bir apartmanın 4’üncü katında çıktı. Alevleri fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen ve rüzgarın da etkisiyle bir üst kata sıçrayan alevlere itfaiye ekiplerince müdahale başlatıldı. Alevlere müdahale eden 3 itfaiye eri dumandan etkilenirken, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye erlerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Alevler 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

EVDEKİ 4 KEDİ ÖLDÜ

Apartmanın 4'üncü kattaki dairede çıkan yangında mahsur kalan 4 kedinin, dumandan zehirlenerek öldüğü belirlendi. Yangın söndürme çalışmaları sırasında olay yerinde görevli bir polis memuru, kedilerden birini hayata döndürebilmek için büyük çaba sarf etti. Polis memurunun kalp masajı ve suni teneffüs yaptığı kedi kurtarılamadı. O anlar kameraya yansıdı. 

KUNDAKLAMA İDDİASI

Yangının kundaklama sonucu çıktığı iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #Kedi #Manisa

İlgili Haberler

Uzmanından Kurban Bayramı uyarısı: Çiğ et ve sakatatlar sokak hayvanları için ölümcül olabilir
Uzmanından Kurban Bayramı uyarısı: Çiğ et ve sakatatlar sokak hayvanları için ölümcül olabilir Kurban Bayramı’nda "iyilik yapmak" amacıyla kedi ve köpeklere verilen çiğ et ve kurban atıkları, hayvan sağlığını ve dolayısıyla toplum sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Veteriner Hekim Anıl Görkem Yılmaz, kurban artıklarının sokaklara bilinçsizce atılmaması gerektiğini belirterek, çiğ etin hayvanlarda geri dönüşü olmayan paraziter ve bakteriyel hastalıklara yol açabileceği uyarısında bulundu.
Sokak hayvanları için bir araya geldiler
Sokak hayvanları için bir araya geldiler Kadıköy Sokak Hayvanları Forumu’nun çağrısıyla Kadıköy Belediyesi önünde basın açıklaması yapan hayvanseverler, Temmuz 2024’te yürürlüğe giren yasal düzenlemelerin sokak hayvanlarının yaşamını zorlaştırdığını ifade etti.
4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde uzmanlar tedavide eşitsizliğe dikkat çekti: 'Üretmeyin, sahiplenin'
4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde uzmanlar tedavide eşitsizliğe dikkat çekti: 'Üretmeyin, sahiplenin' Her yıl 4 Nisan’da kutlanan Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde bu yıl tedaviye erişim sorunu öne çıktı. Veterinerler, sokakta yaşayan hayvanların ciddi sağlık riskleri altında olduğunu belirterek sorumluluğun kamu ve yerel yönetimlerde olduğuna dikkat çekiyor.