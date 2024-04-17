Kuraklık korkutuyor

Yayınlanma: 17.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.04.2024 - 04:00

Sulu tarım yapılabilen bölgelerde tarlasını sulamak için tarlasına kadar boru döşemek zorunda olan çiftçi 5 metrelik boruya en az 164 lira ödemek zorunda. Büyüklüklerine göre 5 bin lirayı (6 metre) bile aşıyor. Sulu tarım olanağı olmayan araziler için ise tek çare yağmur. Buna karşın Türkiye’nin kuraklık sorunu yaşadığını söyleyen TZD Başkanı Hüseyin Demirtaş, nisan sonuna kadar da önemli bir yağış beklenmediğine dikkat çekti. Bu yıl buğdayda 20 milyon ton üretim tahmin edildiğini belirten Demirtaş, arpa ve buğdayda sararmaların şimdiden başladığını aktararak “Acil yağmur lazım. Geçen yıllarda üretim buğdayda 16-17 milyon tona kadar düşmüştü. Şu anda tahmin yapabilmek zor. Nisan sonuna kadar yağmur yağmazsa tüm tahılların üretiminde düşme olur” dedi.

