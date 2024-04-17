Kuraklık korkutuyor
Anadolu'da kuraklık arpa ve buğdayda erken sararmayı başlattı. Ziraatçiler, boru fiyatların da artmasıyla çiftçinin tarlasını sulamakta daha da zorlandığını belirtti. Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, “Acil su lazım” dedi.
Sulu tarım yapılabilen bölgelerde
tarlasını sulamak için tarlasına kadar
boru döşemek zorunda olan çiftçi 5
metrelik boruya en az 164 lira ödemek
zorunda. Büyüklüklerine göre 5 bin
lirayı (6 metre) bile aşıyor. Sulu tarım
olanağı olmayan araziler için ise tek
çare yağmur. Buna karşın Türkiye’nin
kuraklık sorunu yaşadığını söyleyen
TZD Başkanı Hüseyin Demirtaş, nisan
sonuna kadar da önemli bir yağış
beklenmediğine dikkat çekti. Bu
yıl buğdayda 20 milyon ton üretim
tahmin edildiğini belirten Demirtaş,
arpa ve buğdayda sararmaların
şimdiden başladığını aktararak “Acil
yağmur lazım. Geçen yıllarda üretim
buğdayda 16-17 milyon tona kadar
düşmüştü. Şu anda tahmin yapabilmek
zor. Nisan sonuna kadar yağmur
yağmazsa tüm tahılların üretiminde
düşme olur” dedi.
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