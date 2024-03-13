Meteorolojinin haritasına göre şubat ayı ‘şiddetli kurak’ geçti

Şubat ayında yağışlar hem geçen yıla hem de normaline göre azaldı. Meteorolojinin aylık kuraklık değerlendirmesine göre, Türkiye’nin büyük bir bölümü şubatta “şiddetli kurak” geçti. Haritada, “şiddetli kurak” için “acil durum” uyarısı yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.03.2024 - 04:00
Meteorolojinin haritasına göre şubat ayı ‘şiddetli kurak’ geçti
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Tarımda alarm zilleri çalıyor. Şubat ayında yağışlar hem geçen yıla hem de normaline göre azaldı. Meteorolojinin aylık kuraklık değerlendirmesine göre, Türkiye’nin büyük bir bölümü şubatta “şiddetli kurak” geçti. Haritada, “şiddetli kurak” için “acil durum” uyarısı yer aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, şubat ayı alansal yağış raporunu yayımladı. Rapora göre, Türkiye geneli şubat ayı yağışı normalinin ve geçen yıl şubat ayı yağışının altında gerçekleşti. 2024 yılı şubat ayı yağışı 34.5 mm olarak gerçekleşti. Oysa şubat ayı normali (1991- 2020) 59.8 mm, geçen yıl şubat ayı yağış miktarı da 45.3 mm’ydi.

Türkiye geneli şubat ayı yağışları normaline göre yüzde 42, geçen yıl şubat ayı yağışlarına göre yüzde 24 azaldı. Bölge geneli yağışlar ise tüm bölgelerde azalma gösterdi. Azalma oranı Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yüzde 50’nin üzerine çıktı. Özellikle İç Anadolu Bölgesi’nde hububat ekim alanları bulunuyor.

Yağışların yetersizliği üretimi ve verimi de etkileyecek. Marmara ve Karadeniz bölgeleri son 10 yılın en düşük şubat yağışını aldı. Yağışlar Antalya, Mersin, Tunceli, Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Artvin ve Ardahan çevrelerinde artarken, diğer tüm bölgelerde azaldı. Azalma oranı Bursa, Balıkesir, Kütahya ve Nevşehir çevrelerinde yüzde 80 seviyelerine ulaştı.

‘ACİL DURUM’

Meteorolojinin “kuraklık analizine” yer verdiği haritalarda da durum vahim. “Normalin yüzdesi” metoduna göre şubat ayı meteorolojik kuraklık durumu haritasında Anadolu adeta “karardı.”

Türkiye’nin neredeyse tamamı “şiddetli kurak (acil durum)” olarak gösterildi. Hububat ekim alanlarının yaygın olduğu İç Anadolu Bölgesi’nde, şubat ayı yağışı 15.3 mm oldu. Oysa normali 35.2 mm. Şu anda ekinler büyüme evresinde bulunuyor. Şubat ayı yağışlarının yetersiz olması üretimi ve verimi de etkileyecek. Ayrıca şubat yağışlarının yetersiz olması mart ve nisan yağışlarının önemini daha da artırdı.


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