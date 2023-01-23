Kuraklık raporu: Kanal İstanbul su kaynaklarını tehdit ediyor

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 22:47

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 22:53

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) İSKİ’nin 22 Ocak 2023 tarihinde İstanbul’a verilen su miktarının 2 milyon 937 bin metreküp, Melen ve Yeşilçay Regülatörleri’nin 1 milyon 437 bin metreküp, barajların doluluk oranının ise 1 milyon 500 bin metreküp olarak açıklamasının ardından İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve Şehir Plancısı Dr. Buğra Gökçe su uyarısında bulundu.

“SU FAKİRİ OLMA YOLUNDAYIZ”

Sosyal medya hesabından verileri paylaşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve Şehir Plancısı Dr. Buğra Gökçe, İSKİ günlük olarak su miktarını paylaştığını ifade ederek, “Küresel iklim krizinin etkilerini doğrudan yaşıyoruz. Son 52 yılın en sıcak Aralık ayını geride bıraktık. Su kaynaklarımız azalıyor. Peki ne yapılması lazım ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne yapıyor? Bazı önemli noktaları paylaşmak isterim” diye konuştu ve şu analizleri paylaştı:

Önümüzdeki yıllarda 1960 -1990 yıllarına göre hava sıcaklığının kış aylarında 4, yaz aylarında 6 derece artması bekleniyor.

Artan sıcaklıklar nedeniyle yağış miktarının yüzde 12 oranında azalması bekleniyor.

Türkiye’de son 20 yılda kişi başına düşen su miktarı 4 bin metreküpten 1.346'ya düştü. Bugün “Su stressi olan ülke” konumundayız ve “Su fakiri” olma noktasına ilerliyoruz.

Topraklarımızın yüzde 60’ında su açığı yaşanıyor.

“İSTANBUL’UN YÜZDE 24’Ü TAHRİP TEHLİKESİ ALTINDA”

Kuraklığa karşı atılması gereken adımları da paylaşan Gökçe, “Artan kuraklık ve su stressi içilebilir su kaynaklarına erişimi azaltıyor, tarımsal üretimi düşürüyor, toplumsal sağlığı ve gıda arzı güvenliğimizi etkiliyor. Önümüzdeki yıllarda bu büyük felaketle karşılaşmamak için atılması gereken adımlar var. Birincisi Türkiye betonlaşma ve yoğun yapılaşmaya dayalı modelden sürdürülebilir kalkınma modeline geçiş yapmalı. Örneğin bugün İstanbul’un yüzde 24’ü tahrip tehlikesi altında. Türkiye nüfusunun dörtte birinin yaşadığı İstanbul’un ekolojik tüm kaynaklarını tehdit ediyor” ifadelerini kullandı.

KANAL İSTANBUL TEHLİKESİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kâğıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun açılış töreninde bir kez daha hatırlattığı Kanal İstanbul Projesi’nin kuraklık üzerine etkilerine de değinen Dr. Buğra Gökçe, “Yalnız Kanal İstanbul projesi su kaynaklarımızın yüzde 29’unu tehdit ediyor. İSKİ raporlarına göre; 70 milyon m3 su devre dışı kalacak, Avrupa yakasının sularının yüzde 65’i risk altında olacak. Örnekler arttırılabilir. Düzensiz sulama, toprak yapısına ve coğrafi koşullara uygun olmayan ekim yapılması, doğal ve ormanlık alanlarının yapılaşmaya açılarak su toplayan alanların kaybolması gibi birçok nedenle Türkiye hızla kuraklaşıyor” ifadelerini kullandı.