Kuran'a Hizmet Vakfı yöneticisinin, kızına istismarda bulunduğu iddiası... Anne adalet nöbetine devam ediyor: 'Karanlık bir yapıyla mücadele ediyorum'

Kuran’a Hizmet Vakfı yöneticisinin, üç yaşındayken kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla açılan davanın duruşması sürerken, mağdur çocuğun annesi geçen hafta adliye önünde adalet nöbeti başlattı.

Davanın takipçisi olan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, çocuğun annesine destek olarak İstanbul Anadolu Adliyesi önünde açıklama yaptı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu da nöbete destek verdi.

Dernek avukatlarından Serenay Yaman, “Yargılama süresince çocuğun üstün yararı ilkesi açıkça ihlal edilmiştir. Çocuğun beyanının defalarca tekrar ettirilmesi, çocuk adalet sisteminin temel ilkelerine aykırıdır” dedi.

Yaman sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bugün gelinen noktada mağdur çocuk, yaşadıkları ve yargılama sürecinde maruz bırakıldığı uygulamalar nedeniyle psikiyatrik tedavi görmekte, ağır kaygı bozukluğu ve travma sonrası stres belirtileriyle mücadele etmektedir. Mağdur çocuk ciddi psikolojik ve sağlık sorunlarıyla mücadele ederken; anne, hem maddi hem manevi olarak tükenmiş durumdadır. Buna karşılık sanık hakkıda yargılama süreci boyunca herhangi bir koruyucu ya da önleyici tedbir uygulanmamış, sanık hayatına serbestçe devam etmiştir.”

‘SORUYORUZ’

“Bu dava, vakıf ve tarikat yapıları içinde yaşanan istismar iddialarının cezasızlıkla nasıl karşı karşıya kalabildiğini bir kez daha göstermektedir” diyen Yaman, “Buradan soruyoruz: Çocuklar neden korunmuyor? Adalet neden yıllarca geciktiriliyor? Bu süreçte kimin, kimlerin yararı gözetiliyor? Bir çocuk yaşadığı istismarı kaç kez anlatmak zorunda bırakılıyor? Soruyoruz; çünkü çocukların maruz bırakıldığı ihlaller karşısında sessiz kalmayacağız. Mağdur anne adalet nöbetinin 12. Gününde. Bu nöbet, yalnızca kendi çocuğu için değil, sistemin korumadığı tüm çocuklar içindir. 5 Mayıs’ta görülecek karar duruşmasında kamuoyunun desteğini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ÇOCUĞUMUN HİÇ Mİ KIYMETİ YOK?’

Anne D.Ş., ise “Yıllardır karanlık bir yapıyla tek başıma mücadele ediyorum. Bu mücadele süresi içerisinde tek başıma bırakıldım. Anne babam önce elimden alındı. Kardeşlerim, tüm ailem elimden alındı. Şimdi de kızım elimden alınmak isteniyor” dedi.

“Yargılama ilerlemiyor” diyen D.Ş., “Destek verileceğine dışlanıyoruz. Mahalle baskısı görüyoruz. Bugün soruyorum biz neden yalnız bırakılıyoruz? Neden kimse yok bizim duruşmalarımızda? 7 yaşındaki bir çocuğun hiç mi kıymeti yok? Yaşama hakkı yok mu benim kızımın?” ifadelerini kullandı