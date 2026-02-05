Kuran'a Hizmet Vakfı yöneticisinin, kızına istismarda bulunduğu iddiası... Annenin adliye önünde nöbeti sürüyor

Kuran’a Hizmet Vakfı yöneticisinin, üç yaşındayken kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla açılan davanın duruşması sürerken, mağdur çocuğun annesi D.Ş., İstanbul Anadolu Adliyesi önündeki nöbetini bugün de devam ettirdi. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, anneye destek olmak için adliye binası önünde bir basın açıklaması düzenledi.

"ÇOCUĞUMUZUN BEYANI UZMAN EŞLİĞİNDE ALINMALIYDI"

Dernek Başkanı Müjde Tozbey, mahkeme sürecindeki hukuka aykırılıklara dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bu adli süreçte ilk duruşmada küçük çocuğumuz yıllar önce uğradığı cinsel istismarı 20 kişinin önünde adliye salonunda anlatmak zorunda kaldı. Maalesef mahkeme heyeti küçücük çocuğun aslında bir uzmanın yanında sorgu odasında beyanının alınması gerektiğini unuttu ve bir sürü erkeğin önünde küçücük çocuğumuzun babasıyla yaşadığı cinsel istismarı anlatmasını istendi."

Çocuk İzlem Merkezi’nin (ÇİM) ve uzman doktorların raporlarına karşın Kartal Cumhuriyet Savcılığı’nın istismarcı babanın beraatini talep ettiğini aktaran Tozbey, “Biz şaşkınız. 3 yaşındaki bir çocuğun anlattıkları hayal ürünü olamaz. Raporlar da çocuğun doğru söylediğini ortaya koyuyor. Buna rağmen savcılık, istismarcı babanın sokaklarda dolaşmasını istiyor. İşte bu nedenle annemiz adliye önünde eylemlerine başladı. Biz de sonuna kadar yanında olacağız” dedi.

"SANIK DEĞİL MAĞDUR SORGULANDI"

Anne D.Ş.’nin ve derneğin avukatlarından Serenay Yaman ise sürecin hukuka aykırı yürütüldüğünü belirterek “Dosyada gizlilik kararı olduğu için detay veremiyoruz. Ancak çocuğun yaşadığı psikolojik etkileri ortaya koyan birçok uzman raporu mevcut. Buna rağmen yargılamanın başından beri sanık değil, mağdur çocuk sorgulandı. Biz artık bu keyfi tutumların sona ermesini, çocuğun üstün yararının gözetilerek hukuk devletine uygun bir karar verilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"ADALET BEKLEYEN TÜM CANLAR İÇİN"

Anne D.Ş. ise adalet nöbetini sürdürürken şu ifadeleri kullandı:

“Bugün burada sadece kendi evladım için değil, minicik bedenleriyle aramızdan koparılan Narin Güran, Sıla bebek, hayalleri yarım kalan Rojin Kabaiş ve adaleti bekleyen nice canlarımızın sesi olmak için buradayım."

Bu mücadelenin herkesin ortak vicdan mücadelesi olduğuna dikkat çeken D.Ş., “Birçok kişi korkup bu davayı almazken, yanımda olan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’ne, avukatlarım Buse Naz Güneş ve Serenay Yaman’a, Dernek Başkanımız Müjde Tozbey’e ve tüm müdahil avukatlara teşekkür ederim” diye konuştu.

Kendisine gelen yorumlara karşı üzüntüsünü de dile getiren D.Ş., “Ben inançlı bir anneyim. Karşı olduğum tek şey, inancımızın ve değerlerimizin arkasına sığınıp kötülüklerin örtbas edilmesidir. Sizlerden tek ricam, bu tertemiz hak arayışımızı siyasi polemiklere alet etmeyelim. Benim derdim sadece adalettir. Acının siyaseti olmaz. Adalet yerini bulana kadar nöbetim devam edecek” dedi.