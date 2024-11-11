Kuran kursunda yangın: 2 öğrenci hastaneye kaldırıldı!
Afyonkarahisar'da Kuran kursunda çıkan yangında 2 öğrenci dumandan etkilenirken, kursta kalan öğrenciler geçici süreliğine başka bir yurda nakledildi.
Olay, merkeze bağlı Salar beldesindeki Fatih Kuran kursunda meydana geldi. Kursun ikinci katındaki yatakhanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ile sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu. Dumandan etkilenen 2 öğrenci, tedbir amacıyla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürüldü.
Olayın ardından yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Etiketler: #afyonkarahisar #Kuran kursu #Yangın
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