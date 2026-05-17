Kurban Bayramı öncesi ATM'de limitler güncellendi

Bayram öncesi artan nakit ihtiyacına karşı bankacılık sektöründen yeni bir adım geldi. Kurbanlık alışverişi ve bayram harcamaları nedeniyle ATM’lerde oluşabilecek yoğunluğu azaltmak isteyen bankalar, günlük para çekme limitlerini güncelledi. Yeni düzenlemeyle birlikte bankalar arasında limit farklılıkları dikkat çekiyor.

Enpara: 60.000 TL (Nakit) + 10.000 TL (QR)

QNB Bank: 50.000 TL (Nakit) + 50.000 TL (QR)

İş Bankası: 20.000 TL (Nakit) + 20.000 TL (QR)

Garanti BBVA: 20.000 TL (Nakit) + 20.000 TL (QR)

Vakıflar Bankası: 20.000 TL (Nakit) + 5.000 TL (QR)

Yapı ve Kredi Bankası: 15.000 TL (Nakit) + 15.000 TL (QR)

ING Bank: 15.000 TL (Nakit) + 15.000 TL (QR)

Türk Ekonomi Bankası (TEB): 15.000 TL (Nakit) + 15.000 TL (QR)

Ziraat Bankası: 10.000 TL (Nakit) + 10.000 TL (QR)

Halk Bankası: 10.000 TL (Nakit) + 10.000 TL (QR)

Akbank: 10.000 TL (Nakit) + 10.000 TL (QR)

Denizbank: 10.000 TL (Nakit) + 10.000 TL (QR)

HSBC Bank: 10.000 TL (Nakit) + 10.000 TL (QR)

QR KODLA PARA ÇEKİMDE İŞLEM LİMİTLERİ DÜŞÜK KALIYOR

QR kodla para çekim işlemlerinde ise bazı bankalarda sınırlamaların daha düşük kaldığı görülüyor. Özellikle VakıfBank’ta QR işlem limitinin 5.000 TL’de kalması dikkat çekerken, vatandaşların mobil bankacılık uygulamaları üzerinden kendi limitlerini kontrol etmeleri öneriliyor.

Öte yandan belirlenen limitlerin üzerinde nakit çekmek isteyen kullanıcıların “limit üstü işlem ücreti” ile karşılaşabileceği belirtiliyor. Bayram süresince ATM’lerin nakit ihtiyacına karşı düzenli olarak dolum yapılacağı da ifade ediliyor.