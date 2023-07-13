Kurban Bayramı tatilinin acı bilançosu... 110 kişi hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 13.07.2023 - 12:11

Güncelleme: 13.07.2023 - 12:11

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 Haziran-3 Temmuz arasındaki 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca meydana gelen kazalar ve can kayıpları ile ilgili açıklamada bulundu.

6 BİN 903 KAZA MEYDANA GELDİ!

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülke genelinde 6 bin 903 trafik kazasının meydana geldiğini belirtti.

Yaptıkları bilimsel araştırmaya göre; tatil boyunca trafik kazalarının yüzde 37,3 ile aşırı hız, yüzde 14,5 ile geçiş önceliğine uymamak ve yüzde 12,4 ile şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymama nedeniyle yaşandığını aktaran Bakan Yerlikaya, “9 günlük bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında maalesef 110 vatandaşımız hayatını kaybetti, 12 bin 393 vatandaşımız yaralandı” bilgisini paylaştı.