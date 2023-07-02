Bayram tatili dönüşü kaza: Aynı aileden 3'ü çocuk 5 yaralı
Düzce'de bayram tatilinden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobil, beton bariyerlere çarptı; 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Gümüşova mevkisinde, saat 09.00 sıralarında; bayram tatili dönüşü Sakarya'daki evlerine giden ailenin içinde bulunduğu, baba Yavuz Akbulut'un (44) kontrolünü yitirdiği otomobil, kontrolden çıkıp, beton bariyerlere çarptı.
5 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücü Akbulut, eşi Büşra Akbulut (38) ile çocukları Mehmet Emin Akbulut (9), Hüseyin Hilmi Akbulut (5) ve Mustafa Necati Akbulut (3) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Küçük Mustafa'nın durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Reuters'tan Bilal Erdoğan haberi hakkında açıklama
- Tapuda yeni dönem başlıyor!
- İBB'den milyonlara sevindiren haber
- Katliam gibi kaza: 51 ölü
- Erdoğan'a karşı hamle
- Fransız ekibi, milli kaleciyi istiyor!
- 'Makas' faciasında sürücünün ifadesi ortaya çıktı
- Balina tarafından yutulan adam yaşadıklarını anlattı
- Torununu korumak isterken canından oldu
- Enginyurt'tan dikkat çeken adaylık çıkışı