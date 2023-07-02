Bayram tatili dönüşü kaza: Aynı aileden 3'ü çocuk 5 yaralı

Düzce'de bayram tatilinden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobil, beton bariyerlere çarptı; 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 02.07.2023 - 14:10
Bayram tatili dönüşü kaza: Aynı aileden 3'ü çocuk 5 yaralı
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D-100 kara yolu Gümüşova mevkisinde, saat 09.00 sıralarında; bayram tatili dönüşü Sakarya'daki evlerine giden ailenin içinde bulunduğu, baba Yavuz Akbulut'un (44) kontrolünü yitirdiği otomobil, kontrolden çıkıp, beton bariyerlere çarptı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü Akbulut, eşi Büşra Akbulut (38) ile çocukları Mehmet Emin Akbulut (9), Hüseyin Hilmi Akbulut (5) ve Mustafa Necati Akbulut (3) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Küçük Mustafa'nın durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 


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