Yayınlanma: 08.06.2024 - 13:15

Güncelleme: 08.06.2024 - 13:15

9 günlük Kurban Bayramı öncesi gündeme gelen konulardan biri de köprü ve otoyolların durumuyla ilgiliydi. Yurttaşlar, daha önceki yıllardaki ücretsiz köprü - otoyol uygulamasının bu yıl da devam edip etmeyeceğini merak ediyordu. Peki, Kurban Bayramı'nda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak?

HANGİ KÖPRÜLER ÜCRETSİZ?

Buna göre, bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 15 Haziran Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 24 Haziran Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Vatandaşlar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 16 Haziran Pazar saat 00.00'dan (cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece), 19 Haziran Çarşamba gün sonuna kadar (Kurban Bayramı süresince) ücretsiz yararlanabilecek.