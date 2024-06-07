Kurban kesmek de memlekete gitmek de ateş pahası

Yayınlanma: 07.06.2024 - 16:25

Güncelleme: 07.06.2024 - 17:23

İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, “Bayram Ulaşımı ve Kurbanlık Harcamaları” araştırmasını sosyal medya hesabından paylaştı.

Araştırmaya göre, 2024 yılı Kurban Bayramı’nda İstanbullular için gidiş-geliş ortalama otobüs bilet fiyatı 2023 yılı Kurban Bayramı ortalama bilet fiyatına göre yüzde 112,02 artarak 2.646 TL oldu.

OTOBÜS BİLET FİYATI EN FAZLA ARTAN İL HAKKARİ

Otobüs fiyatları en yüksek olan iller incelendiğinde ilk 5 il Hakkari, Van, Bitlis, Ağrı ve Muş oldu. Bu 5 il için fiyatlar 3.500 TL’yi aştı.

Otobüs bilet fiyat değişimleri incelendiğinde ise tüm illerde fiyatların arttığı görüldü. En yüksek artış yaşayan 5 il ise Hakkari, Artvin, Ağrı, Kars ve Muş oldu. Bu 5 ilde artışlar ortalamayüzde 140’ın üzerine çıktı.

İzmir’e gidiş geliş ortalama otobüs bilet fiyatı 2.252 oldu. İstanbul’dan İzmir’e gidiş geliş otobüs bilet fiyatları ortalama 2.252 TL; İstanbul’dan Ankara’ya gidiş geliş otobüs bilet fiyatları ortalama 1.343 TL oldu. Bayramda İzmir’e otomobil yolculuğu ise ortalama 4.577 TL.

KURBANLIK FİYATLARI 2 KAT ARTTI

Farklı kurum, kuruluş ve zincir marketlerin kurbanlık fiyatları incelendiğinde fiyatların geçen seneye göre ortalama iki katına yükseldi. Zincir marketlerde ortalama küçükbaş fiyatı 13.280 TL, artış oranı yüzde 104,5 olurken büyükbaş hisse fiyatları ise ortalama 18.283 TL, artış oranı ise yüzde 82,4 oldu.