Gündemi sarsacak kulis: 'Mehmet Şimşek, Şahap Kavcıoğlu'nun atamasını Resmi Gazete'den öğrendi'

Yayınlanma: 10.06.2023 - 12:42

Güncelleme: 10.06.2023 - 12:46

Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olmasının ardından; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'na da Şahap Kavcıoğlu'nun yerine Hafize Gaye Erkan atandı.

Kavcıoğlu ise yine AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığı'na getirildi.

Siyasetteki 'yeni atama' kararları gündemdeki yerini korurken; 10 Haber yazarı Erdal Sağlam, bugünkü "Bomba kulis: Kavcıoğlu atamasını Resmi Gazete'den öğrenmiş" başlıklı yazısında; Kavcıoğlu’nun BDDK başkanlığına atanmasının Şimşek için sürpriz olduğunu iddia etti.

İddiaya göre morali bozuk olan Şimşek'in atamayı soran yakınlarına, durumu Resmi Gazete’den öğrendiğini söyledi.

"ŞİMŞEK'E SORULMADAN YAPILDI..."

Sağlam, "Beraber çalışabileceği çok sayıda isim sunmasına rağmen, bu isimlerin dışında Kavcıoğlu’nun atanması, kendisine sorulmadan yapılması, doğal olarak Şimşek’in moralini bozmuş" diye yazdı.

İddiaya göre Kavcıoğlu'nun ataması basit bir karar değil bundan sonra ekonomi yönetiminde çıkacak ihtilafların da bir göstergesi.

ŞİMŞEK'İN LİSTESİNDE KAVCIOĞLU YOKTU

Şimşek’in BDDK Başkanlığı'na atanacak kişi konusunda Erdoğan'a çok sayıda ismin yer aldığı bir liste sunduğu ama Kavcıoğlu isminin bu listede yer almadığını öğrenildi.

Ekonomistler, Kavcıoğlu’nun ‘gölge bakan’ gibi oyunda tutulduğunu ve Mehmet Şimşek’in markaj altına alındığı yorumu yapmıştı.