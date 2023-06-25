Kurban Bayramı'nda toplu taşımalar ücretsiz mi? Bayramda İstanbul, Ankara, İzmir'de toplu taşımalar ücretsiz mi?
Yurttaşlar, Kurban Bayramı'nda toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı'nda toplu taşımalar ücretsiz mi? Kurban Bayramı'nda otobüs, metrobüs, metro, tren ücretsiz mi?
Kurban Bayramı 28 Temmuz'da başlayıp 1 Haziran'da sonlanacak. Yurttaşlar, bayrama günler kala, ''Kurban Bayramı'nda toplu taşımalar ücretsiz mi? Bayramda İstanbul, Ankara, İzmir'de toplu taşımalar ücretsiz mi?'' sorularını araştırıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı'nda bazı toplu taşımalar ücretsiz olacak. İşte ayrıntılar...
BAYRAMDA İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMALAR ÜCRETSİZ Mİ?
Kurban Bayramı'nı kapsayan 28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'dan başlayarak 1 Temmuz Cumartesi günü saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanılacak.
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