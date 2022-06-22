Kurbanlık hayvanlarda aranan yaş şartlarına dikkat

22 Haziran 2022 Çarşamba, 16:59

Kurban Bayramı’na günler kala yurttaşlar, hayvan pazarlarının yolunu tutarak kurbanlıklarını almaya başladı. Bazı yerlerde hayvanların yaşlarını doldurmadan satıldığı bilgisi üzerine Denizli Müftülüğü açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada, “Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde müftülüğümüze ulaşan soru ve müracaatlardan kurban alım satımı yapılan yerlerde kurbanlık hayvanlarda aranan yaş şartlarını tam olarak sağlamayan bazı hayvanların da kurbanlık olarak alınıp satıldığı yönünde bilgiler ulaşmıştır. Ancak, küçükbaş hayvanların bir yaşını, büyükbaş hayvanların ise iki yaşını tamamlamış olmaları dini bir vecibedir. Dolayısıyla kurban alım satımı esnasında hem alıcıların hem de satıcıların bu hususa dikkat etmeleri önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.

