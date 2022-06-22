Kurbanlık hayvanlarda aranan yaş şartlarına dikkat
Denizli Müftülüğü yaklaşan Kurban Bayramı öncesi alım satım yapılan yerlerde aranan yaş şartlarını tam olarak sağlayamayan hayvanların satıldığı bilgisi üzerine yurttaşlara uyarıda bulundu.
Kurban Bayramı’na günler kala yurttaşlar, hayvan pazarlarının yolunu tutarak kurbanlıklarını almaya başladı. Bazı yerlerde hayvanların yaşlarını doldurmadan satıldığı bilgisi üzerine Denizli Müftülüğü açıklama yayımladı.
Yapılan açıklamada, “Yaklaşan Kurban
Bayramı öncesinde müftülüğümüze ulaşan soru ve müracaatlardan kurban alım satımı
yapılan yerlerde kurbanlık hayvanlarda aranan yaş şartlarını tam olarak
sağlamayan bazı hayvanların da kurbanlık olarak alınıp satıldığı yönünde
bilgiler ulaşmıştır. Ancak, küçükbaş hayvanların bir yaşını, büyükbaş
hayvanların ise iki yaşını tamamlamış olmaları dini bir vecibedir. Dolayısıyla
kurban alım satımı esnasında hem alıcıların hem de satıcıların bu hususa dikkat
etmeleri önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.
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