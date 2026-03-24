Kurgu röportaja ilginç ceza: Adliye mescidini temizleyecek

24.03.2026 13:00:00
Adana'da sokak röportajı yaptığı kişi tarafından "Bir daha böyle giyinme. Ayağımda kelepçem var, seni delik deşik etmeyeyim" diye tehdit edildiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan İ.T., gözaltına alındı. Olayı kurguladıklarını itiraf eden İ.T.’ye, haftada 2 gün adliye mescidini temizleme cezası verildi.

Sosyal medya hesabında içerik üreten İ.T., Seyhan ilçesinde 2 kişiyle yaptığı sokak röportajında, "İstanbullular mı daha misafirperver yoksa Diyarbakırlılar mı?" diye sordu. "Adanalılar daha misafirperver. Ama sen bir daha böyle giyinme. Ayağımda kelepçem var, seni delik deşik etmeyeyim" diye tehdit eden kişi, ayak bileğindeki elektronik kelepçe olduğunu iddia ettiği cismi gösterdi.

İ.T. tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İ.T.'yi gözaltına aldı.

KURGUYU İTİRAF ETTİ, MESCİT TEMİZLEME CEZASI VERİLDİ

Emniyetteki ifadesinde daha fazla izlenmek için kurgu hazırladıklarını belirten İ.T., olayın gerçeği yansıtmadığı söyledi.

İşlemlerinin ardından 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu'ndan adliyeye sevk edilen İ.T., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakılırken, haftada iki gün adliye mescidini temizleme cezasına çarptırıldı.

