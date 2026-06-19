'Kürtaj' soruşturmasında yeni ayrıntılar: 100 bin lira istemişler!

Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde Kadın Doğum Uzmanı olarak görev yapan Ferhat T.’nin kürtaj için gelen kadınlardan para talep ettiği ve parayı veren kadınlara kürtaj yaptığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Zonguldak merkezli Bartın, Düzce ve Karabük’te başlatılan soruşturmada 4 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapıldı.

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

16 Haziran’da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde görevli Kadın Doğum Uzmanı doktor Ferhat T. ile aralarında sekreterinin de olduğu 11’i kadın 20 kişi gözaltına alındı.

Ferhat T.’nin para talep edip kürtaj yaptığı iddia edilirken, bazı kadınlara ise yasal sürenin dışında kürtaj yaptığı öne sürüldü. Gözaltına alınan 6 erkeğin ise kürtaj için talep edilen parayı ödeyip, ‘Rüşvet verme’ suçunu işledikleri ifade edildi.

Ferhat T.’nin rüşvet alıp kürtaj işlemlerini çalıştığı hastanede yaptığı belirtildi. Soruşturmada, 17 Haziran’da adliyeye sevk edilen 8 kadın ve 1 erkek şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

HASTANEDE PARAYLA YAKALANMIŞ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3’ü kadın 11 şüphelinin adliyeye sevk edilmesiyle soruşturmanın detayları da ortaya çıktı. 16 Haziran’da eş zamanlı yapılan operasyonlarda, Ferhat T.’nin görev yaptığı hastanede, yüklü miktarda parayla yakalandığı ifade edildi.

Ferhat T.’nin hastalarından para talep ederek tıbbi işlemler yapıp, sahte hasta kaydı oluşturup hastalara kullanmayacakları ‘düşük önleyici hap’ reçete ederek ve evlilik dışı ilişkilerde başka teşhislerle çok sayıda kadının hamileliğini sonlandırarak çalıştığı kurumu zarara uğrattığı belirtildi.

Yasal süre dışında 4 ve 5,5 aylık hamile kadınlara 100 bin lira karşılığında kürtaj yaptığı öne sürülen Ferhat T.’nin, yasal sürede kürtaj olmak isteyen kişilerden de 10 ila 80 bin lira arasında para talep ettiği öne sürüldü.

ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

Yasal sürenin dışında para karşılığı kürtaj yaptırdığı iddia edilen A.S. (28) ve K.S. (30) ile doktor Ferhat T. (60), sekreteri F.U. (53) ile kürtaj için rüşvet verdiği öne sürülen A.E.A, (21), C.A. (51), S.K. (28), S.T. (24), O.E. (33), H.E. (63), Ö.F.U. (26), bugün sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi’ne getirildi.

Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor.