Kurtardıkları yavru kedilere enjektörle süt verdiler

12 Nisan 2022 Salı, 11:33

Olay, İnegöl ilçesi, Süleymaniye Mahallesi, Huzur Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki aracının motor kısmından kedi seslerinin geldiğini fark eden sürücü, itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye eri Onur Taş, mahsur 3 yavru kediyi kurtardı. Soğuktan ölmek üzereyken kurtarılan kediler, itfaiye merkezine götürüldü.

İtfaiye erleri, burada kedileri süt dolu enjektörlerle besledi. 3 kedi, daha sonra İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine teslim edildi.