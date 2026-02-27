Kurtulmuş: ‘İmralı’dan yapılan açıklama önemli, örgütün feshi ve silah bırakması temin edilecek’

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün STK'larla iftar programında bir araya geldi.

Burada gündeme dair açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın, örgütüne fesih çağrısının yıldönümü olan 27 Şubat'ta yayımladığı yeni mesajına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sürece ilişkin konuşan Kurtulmuş, Öcalan'ın yeni mesajı hakkında, "Bugün İmralı'dan yapılan açıklama önemlidir" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"DEVLETLERİN EGEMENLİĞİNİN ORTADAN KALKTIĞI KURALSIZLIK DÖNEMİNE GİRİYORUZ"

"Amatör ruhu unutmayacağız ama son derece işi profesyonel yapacağız. Özellikle son dönemde yaşadığımız gelişmeler kural bazlı dünya sisteminin hak ile yeksan olduğunu gösteriyor. Gücü elinde bulunduranların istediği şekilde dünyayı dizayn etmeye çalıştığı dünyaya giriyoruz. Venezuela devlet başkanı ve eşinin gece yarısı yatağından kaldırılarak hapse atılması. Devletlerin egemenliği meselesinin tamamen ortadan kalktığı kuralsızlık dönemine giriyoruz.

ABD'NİN İSRAİL BÜYÜKELÇİSİNİN SKANDAL AÇIKLAMASI

İsrail'in katliam ve soykırımı maalesef bütün dünya olarak izleniyor. İsrail büyükelçisi talihsiz açıklamayla 'Zaten İsrail, Yahudiler bütün topraklara hakkına sahiptir; çünkü Tanrı o toprakları vaat etmiştir' diyerek bütün kuralları zorlamıştır. Kurallarla birlikte uluslararası ilişkiler literatürünün terminolojisinin anlamsız hale geldiği bir döneme giriyoruz. Böyle bir dönemde böyle bir coğrafyada bizim Türkiye olarak güçlü olmaktan başka hiçbir şansımız yoktur.

Mazlum bir milletin elinden tutup onun hakkını savunabilecek bir uluslararası yapı da yok. Bizim güçlü olmamız, bu çerçevede kendi geleceğimizi çok daha sağlam şekilde sürdürme mecburiyetimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın Malazgirt konuşmasıyla gündeme getirdiği ve arkasından Meclis açılış döneminde gündeme getirdiği Türkiye'nin iç kalesini tahkim etmek Türkiye siyasetinin en önemli mesele haline gelmiştir.

ÖZALAN'IN 27 ŞUBAT 2025 AÇIKLAMASI

Diğer taraftan sayın Bahçeli'nin açıklamalarıyla birlikte Türkiye önemli adımlar atmıştır. Geçtiğimiz sene bugün İmralı silahları bırakacağını, örgütü feshedeceğini ilan eden açıklama yapmıştı. Açıklamasında ideolojik yapının çöktüğü, Türkiye'de silahlı mücadele döneminin geride kaldığı fikirlerini beyan etmiştir. Neredeyse tüm siyasi partiler sürecin yürümesi için destek oldular.

Siyaset sorumluluk olarak TBMM çatısı altında komisyon kuruldu. 5 Ağustos'ta ilk toplantısını yaptı. Çok verimli görüşmelerle nihai raporunu hazırladı. Bu meselenin çözülmesi için rahmetli Demirel, Özal, İnönü ve Erbakan Hoca birtakım adımları atmışlar ama dönemin şartları gereği imkanlar ortaya çıkmamıştı.

İlk sefer böyle bir fırsat doğdu. Bir parti hariç siyasi partiler komisyona üye vererek içtenlikle sürece katkı sundular. Herkes üzerine düşeni yapmaya çalıştı. Gayretli şekilde ortaya çalışma konuldu. 21 toplantı sonunda komisyonun ortak raporu kabul edildi. Toplumuzun bazı kesimlerinde var olan hangi endişe varsa hiçbirisinin geçerli olmadığını ortaya koyan rapordur. Partilerin kendi görüşleri var. Onların hepsinin komisyon raporuna ilave edildi. Bu raporun inşallah gereğinin yapılması, hızlı bir şekilde artık Türkiye'nin tamamlamasının gerekli olduğu kanaatindeyim.

"BUGÜN İMRALI'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ÖNEMLİDİR"

Bugün İmralı'dan yapılan açıklama önemlidir. Örgütün bütün bileşenlerin buradan ilan edilen karara uyması beklenmelidir. Raporun ortak noktalarından birisi de örgütün kendini feshi ve silahların bırakılmasıyla birlikte gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasıdır. Bundan sonra örgütün bütün unsurları ile feshi ve silahların bırakması temin edilecek. Ardından Türkiye gerekli adımları atacak, bu ağır faturanın bedellerini ödemeyecektir. Süreç tamamen siyasetin kontrolündedir.

Şehitlerimizin ruhunu muazzep edecek, gazilerimizi tedirgin edecek, onların beğenmediği şey gündeme gelmemiş, bundan sonra da gelmeyecektir. Türkiye 50 yılını verdiğini 2,5 trilyon dolar gibi fatura ödediği, on binlerce canını ödediği, şehirlerin baskı altında kaldığı o karanlık dönemi geride bırakacaktır. Türkiye'nin terörden kurtulup barışın, kardeşliğin, aramızdaki tesanüdün artırılmasıyla birlikte her alanda yürüyüş çok daha hızlanacaktır. Umut ediyorum bölgemizdeki bütün ülkelerde terörün tehdidinin ortadan kalkacağını göreceğiz.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de ortaya çıkan gelişmelerin de bu süreci olumlu etkilediğini ifade etmek isterim. Suriye'nin toprak bütünlüğünün bozulması, terör örgütlerinin varlığının sona erdirilmesi ve Suriye'de gerçekten devlet yapısının ortaya çıkarılıp, güçlendirilmesi. Suriye'nin ekonomik ve siyasi bakından tahkim edilmesi.”