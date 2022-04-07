Yıldırım ve Kurtulmuş arasında ‘adı konulmamış bir soğuk savaş var’ iddiası
Yıldırım’ın İzmir milletvekilliği işaret edilerek parti içinde “İzmir grubunun oluştuğu”, bu grubun Kurtulmuş ve ekibi karşısında “güç kazandığı” ve “AKP’yi seçime taşıyacak kadro olacağı” belirtiliyor.
AKP kulislerinde genel başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ile Binali Yıldırım’ın “adı konmayan soğuk savaşta olduğu” iddia ediliyor. AKP’nin 7. Olağan Büyük Kongresi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aynı kurultayda kendisini seçime taşıyacak kadroları da belirlemişti. Bu süreçte önce Numan Kurtulmuş ve ardından Binali Yıldırım genel başkanvekili olarak görev almıştı.
ODA KRİZİYLE BAŞLADI
AKP içinde Yıldırım için “Partinin en güçlü isimlerinden, Erdoğan’ın zor zaman dostu” değerlendirmeleri yapılıyor. AKP içindeki ikinci büyük gücün de Kurtulmuş olduğu biliniyor. Ancak Yıldırım’ın göreve getirilmesi sonrası iki isim arasında “genel merkezde oda krizi” yaşanmıştı. Kurtulmuş’un odası Yıldırım için bölünmüştü. Kurtulmuş da bu duruma tepki göstermişti.
İZMİR GRUBU "GÜÇLENDİ"
Kurtulmuş ile Yıldırım arasındaki “çekişmenin” Ankara ve Konya gibi illerde AKP gençlik kolları başkanlarının değiştirilmesi sürecinde de sürdüğü belirtiliyor. Kurtulmuş’a karşı yeni bir “ekibin oluşmaya başladığı ve bu ekibin de İzmir grubu olarak adlandırıldığı” ifade ediliyor. Grubun, Yıldırım’ın 26. dönemde İzmir milletvekili olması nedeniyle “İzmir grubu” olarak anıldığı ileri sürülürken, bu grubun Kurtulmuş ve ekibi karşısında “güç kazandığı” ve “İzmir grubunun AKP’yi seçime taşıyacak kadro olacağı” belirtiliyor.
Video Haberler
- Elektriği kesilen çiftçiler isyan etti
- Kılık değiştirdi: 6 dakikada 15 bin TL'lik telefon çaldı
- Midyeci Ahmet'ten eşine yanıt geldi: Video paylaştı
- İstanbul'da bir garip yolculuk: Görenler şaşkına döndü!
- Kayıp İTÜ öğrencisinden acı haber
- CHP'den Mansur Yavaş açıklaması
- Edirne'de çevre katliamı! Hızla yayıldı
- Zelenski: 'Tahammül edemiyorum'
- O yangında kasadaki paralar da yandı
- Toplu ulaşıma zam: Bakanlıktan açıklama geldi
En Çok Okunan Haberler
- ‘Toplumsal çöküntünün eşiğindeyiz’
- Operasyonun asıl hedefi
- SMA’lı doğmak yazgıları değil
- Öğrencilerin yemekleri kesildi
- Kusura bakmayın Ethem Sancak haklı!
- ‘Güçlü lider’, Orban ve Erdoğan
- Aday önemli ama ülke daha önemli
- Altılı uzlaşı üzerine - Cenk AYGÜL
- Laiklik demokrasinin önkoşuludur - Yıldız AKALIN
- Savaş yalanları üzerine...