Kurtulmuş yine topa girmedi

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Zambiya Ulusal Meclisi Başkanı Nelly Mutti ile TBMM’de düzenlediği ortak basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP’de yaşanan gelişmelere ilişkin soruları da yanıtlayan Kurtulmuş, Meclis’in parti içi tartışmaların tarafı olmayacağını belirterek “CHP’nin kurumsal kimliğinin bütünlük içerisinde devam etmesi ve kendi arasındaki bu sürtüşmeleri, çekişmeleri bir şekilde kendi aralarında çözmelerini ümit ederiz, tavsiye ederiz. TBMM Başkanlığı olarak partilerin içtüzükleri, parti Meclis gruplarının iç yönetmelikleri çerçevesinde karar veririz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin herhangi bir partinin iç ihtilafında taraf olması asla mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

CHP’deki tartışmaların bir an önce sona ermesini temenni ettiğini söyleyen Kurtulmuş, “Türkiye demokrasisinin sağlıklı işleyebilmesi için CHP’nin de bu tartışmaları bir an evvel geride bırakarak kendi aralarında oluşturacakları mutabakatlarla partinin kurumsal kimliklerini en iyi şekilde kurmalarını tavsiye ve temenni ederim” dedi. Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in Meclis’teki makam odasının boşaltılarak kendisine tahsis edilmesine yönelik bir talebi olup olmadığına ilişkin soruya da yanıt veren Kurtulmuş, konunun Meclis Başkanlığı açısından bir ayrıntı olduğunu söyledi. Kurtulmuş, “Çelişkinin tarafı ya da bu tartışmayı çözecek makam TBMM değildir” diye konuştu.