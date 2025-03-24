Kurtuluş Arı kimdir? İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı neden gözaltına alındı?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan protestolar sonrası İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı gözaltına alındı. Peki, Kurtuluş Arı kimdir? İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı neden gözaltına alındı?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından düzenlenen protestolar gerekçe gösterilerek, sabah erken saatlerde İstanbul genelinde ev baskınları gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda, İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı'nın da gözaltına alındığı öğrenildi. Peki, Kurtuluş Arı kimdir? İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı neden gözaltına alındı?
KURTULUŞ ARI KİMDİR?
Kurtuluş Arı foto muhabiri, belgesel fotoğrafçısı, serbest gazetecidir. İstanbul doğumlu olan Kurtuluş Arı, çağdaş belgesel fotoğrafçılığın dikkat çeken isimlerinden biridir. Kocaeli Üniversitesi’ndeki eğitimini yarıda bırakarak Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü’nde öğrenim gördü ve 2017 yılında mezun oldu. 2010 yılından bu yana serbest foto muhabiri ve gazeteci olarak çalışan Arı, insan hakları, göç, savaş ve afet temalarını odağına alan uzun soluklu projeleriyle tanınır. Agence Le Journal bünyesinde multimedya ve fotoğraf çalışmaları yürüttü.
KURTULUŞ ARI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolara ilişkin olarak İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı gözaltına alındı.
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