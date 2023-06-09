Yayınlanma: 09.06.2023 - 11:24

Güncelleme: 09.06.2023 - 11:24

Kolpaçino: Bomba, 2011 yapımı komedi türündeki Türk filmidir. Şafak Sezer'in yönetmenliğini yaptığı filmin senaryosunu Şafak Sezer, Suat Özkan, Kaan Ertem ve Serkan Şengül kaleme aldı. Vizyonda kaldığı 17 hafta boyunca 736.320 kişi tarafından izlenen Kolpaçino: Bomba, 2011 yılında Türkiye'de en çok izlenen 11. film oldu. Peki, Kolpaçino: Bomba filmi konusu nedir? Kolpaçino: Bomba oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

KOLPAÇİNO: BOMBA FİLMİ KONUSU NEDİR?

İlk filmin ardından devam filmiyle karşımıza çıkan Kolpaçino: Bomba, ana kadrosunu neredeyse koruyor. Emlakçılığa başlayan Özgür, zengin bir ailenin damadı olmuştur. Eşini şarkıcı Şale ile aldatan Özgür'ün kaçamak macerası, Şale'nin kendisinden şantaj yoluyla para istemesiyle başlar.

İlk filmden tanıdığımız Sabri ve Tayfun'u kendisine yardım etmeleri için tutan Özgür bu durumdan paçasını kolay kurtaracağını sansa da, işler hiç de umduğu gibi gitmez. Hatta sadece kendisini değil, kendisini koruması için tuttuğu ekibin de hayatını tehlikeye atar. Sonunda işler öyle bir boyuta varır ki, Özgür kendisini İstanbul sokaklarında komik bir ölüm kalım savaşı içinde bulur...

KOLPAÇİNO BOMBA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Aydemir Akbaş - Sabri

Şafak Sezer - Özgür

Ali Çatalbaş - Tayfun

Ebubekir Öztürk - Arif (Ganyotçu)

Serkan Şengül - Şahin

Arzu Yanardağ - Şale

Kubilay Penbeklioğlu - Mertay

Mehmet Ali Kaptanlar - Reşat

Orhan Aydın - Nedim

Tuğba Melis Türk - Cemile

Kadir Kandemir - Amir

Fatoş Sılan - Nurdan

Günay İbicioğlu - Muzaffer

Özcan Varaylı - Bahadır

Vedat Göksoy - Altan

Volkan Başaran - Volkan

Kemal İnci - Kudret

Ferdi Merter - Kemal

KOLPAÇİNO: BOMBA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kolpaçino: Bomba filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5,7 olarak belirlenmiştir.