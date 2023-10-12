Kurtuluş Savaşı'nın izlerini takip etmek: Kurtuluş Savaşı belgeleri sergilenmeye başlandı...

Yayınlanma: 12.10.2023 - 15:22

Güncelleme: 12.10.2023 - 15:22

Kurtuluş Savaşı dönemine ait önemli belgeler, Trakya Üniversitesi Milli Mücadele ve Lozan Müzesi'nde sergilenmeye başladı. Bu belgeler, Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Birinci Kolordu Kumandanlığı'na ait tıpkıbasımlardan oluşuyor. Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Prof. Dr. Nurten Çetin'in öncülüğünde gerçekleşen çalışmalar sonucunda bu önemli belgeler müzeye kazandırıldı.

Sergilenen belgeler arasında, Heyet-i Temsiliye ile Birinci Kolordu Kumandanlığı arasındaki yazışmalar, kumandanlığın bağlı tümenlerle yaptığı yazışmalar, Birinci Kolordu Kumandanı Cafer Tayyar Bey'in Fransız Generali Louis Franchet D’esperey ile yaptığı görüşmeye ait evrak gibi tarihi dokümanlar bulunuyor.

Ayrıca, Trakya Paşaeli Cemiyeti'nin 13 Nisan 1920'de Trakya Müslümanlarına hitaben yayınladığı belge ve Heyet-i Temsiliye adına Mustafa Kemal Paşa'nın Birinci Kolordu Kumandanlığı ile yaptığı bazı yazışmaların yer aldığı bu belgeler, Kurtuluş Savaşı dönemine ait önemli olayları ve yazışmaları yansıtıyor.

Bu tür tıpkıbasım belgeler, tarihsel araştırmalar için büyük bir kaynak sağlar ve geçmişe dair bilgileri gelecek nesillere aktarmanın önemli bir yolu. Bu belgelerin müzede sergilenmesi, ziyaretçilere tarihlerini daha yakından tanıma fırsatı sunarak Kurtuluş Savaşı'nın önemli anlarını belgeleyen önemli bir arşive erişim sağlıyor.