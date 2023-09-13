Cumhuriyet'in 100. yıl onuruna... Yevgeni Lansere'nin gözünden "Kurtuluş'un Türkiyesi"

Yayınlanma: 13.09.2023 - 12:07

Güncelleme: 13.09.2023 - 12:07

Rus ressam Yevgeni Lansere'nin gözünden "Kurtuluş'un Türkiyesi", 15 Eylül Cuma günü saat 18.00'de Ankara'da, Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde açılacak.

1922 yaz aylarında dönemin Sovyet Elçisi Semyon İvanoviç Aralov ile birlikte Türkiye'ye gelen Lansere'nin sergisinde; Atatürk, Halide Edip Adıvar, Fatma Çavuş'un portreleri ile dönemin Ankara, İnebolu, Trabzon'unu ve insanlarını yansıtan çok değerli yapıtlar izleyici ile buluşacak. Rus Evi ve Cumhuriyet gazetesinin Cumhuriyet'in 100. yılı onuruna ortaklaşa düzenlediği serginin bir başka özelliği, Lansere'nin siyah beyaz çizimlerinin yanı sıra, yapıtların sanatçı Sergey Golovaçyev tarafından yapay zeka kullanılarak renklendirilmiş tablolarının da yer alması olacak.

LANSERE KİMDİR?

Sergide yer alacak yapıtları sanat tarihine kazandıran Rus grafik sanatçısı, ressam, heykeltıraş, mozaikçi ve çizer Yevgene Lansere, dönemin Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti’nin Türkiye Büyükelçiliği tarafından sanatsal çalışmalar gerçekleştirmek üzere çağrıldığı Ankara’ya 1922’de geldi. Ankara’da ve Türkiye’nin kimi yörelerinde edindiği sıra dışı izlenimleri sanatçı duyarlılığı ile dışa vuran Lansere, Anadolu’da kaldığı süre boyunca sanat yaşamının en iyi yapıtları arasında yer alan pek çok çalışmasını tuvale ve çizgiye aktardı. Ankara konulu yapıtlarını özel bir gezi albümünde toplayan sanatçı, başta Mustafa Kemal Atatürk, Halide Edip Adıvar ile Fatma Çavuş’un portreleri olmak üzere; dönemin Kuvayı Milliyecilerini, halkını, kentin çeşitli mahallelerindeki günlük yaşamı, kalabalık pazar yerlerini ve tarihsel yapıtları çizdi. Hafif eğimli bir çizgi ve yumuşak ya da canlı bir gölgeleme ile yapılan çizimler, sanatçının içinde bulunduğu ortamla olan kişisel etkileşimini simgeliyor.

Lansere’nin üç ay boyunca devam eden sanatsal gezisinde çizgiye aktardığı çalışmaları, 1922 tarihli Komintern IV. Kongresi sırasında Kremlin’de ve hemen ardından da Leningrad’da sergilendi. Sanatçının kişisel günlüğüne aktardığı notları ve çizimleri de “Yevgeni Lanseray: Bir Ankara Yazı. (1922’nin yazında gerçekleştirilen Anadolu Gezisinden Eskizler ve Notlar)” adıyla kitaplaştırıldı.