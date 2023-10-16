Kuru yük gemisi Maltepe açıklarında karaya oturdu

Comoros Bayraklı HESEN M isimli kuru yük gemisi, Maltepe açıklarında karaya oturdu.

DHA
Yayınlanma: 16.10.2023 - 16:42
Kuru yük gemisi Maltepe açıklarında karaya oturdu
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Comoros Bayraklı HESEN M isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapmaya hazırlandığı sırada Maltepe açıklarında karaya oturdu.

Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 106.4 metre uzunluğundaki boş gemiye müdahale etmek için olay yerine sevk edildi.

İlk belirlemelere göre geminin herhangi bir çevre kirliliğine sebep olmadığı belirlendi.


Maltepe yük gemisi gemi karaya oturdu

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