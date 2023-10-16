Kuru yük gemisi Maltepe açıklarında karaya oturdu
Comoros Bayraklı HESEN M isimli kuru yük gemisi, Maltepe açıklarında karaya oturdu.
Comoros Bayraklı HESEN M isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapmaya hazırlandığı sırada Maltepe açıklarında karaya oturdu.
Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 106.4 metre uzunluğundaki boş gemiye müdahale etmek için olay yerine sevk edildi.
İlk belirlemelere göre geminin herhangi bir çevre kirliliğine sebep olmadığı belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Çok konuşulacak 'Soylu' iddiası
- Gazze davası nasıl satıldı?
- 'Müjde' ikramiyeye bir darbe daha!
- Özgür Özel'den yanıt geldi!
- Polat çifti emniyete gitti: Plaka detayı dikkat çekti!
- Beklenmedik Filistin hamleleri
- 'Cübbeli'den Hamas'a sert çıkış
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı
- Konut alımında hisseli satış dönemi
- Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama