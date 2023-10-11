Gemiler, savaş uçakları, mühimmatlar... ABD'den İsrail'e dev askeri destek

cumhuriyet.com.tr
11 Ekim 2023 Çarşamba, 08:52
<p>ABD, Filistinli militan grup <strong>Hamas</strong>'ın hafta sonu düzenlediği sürpriz saldırının ardından harekete geçerek askeri yardımlarını İsrail'e ulaştırmak için yola koyuldu. </p> <p>İsrail makamları, acil durumlarda kullanılmak üzere <strong>2 milyar dolar</strong> değerinde ABD mühimmatının tedarik edildiğini duyurdu.</p>

ABD, Filistinli militan grup Hamas'ın hafta sonu düzenlediği sürpriz saldırının ardından harekete geçerek askeri yardımlarını İsrail'e ulaştırmak için yola koyuldu. 

İsrail makamları, acil durumlarda kullanılmak üzere 2 milyar dolar değerinde ABD mühimmatının tedarik edildiğini duyurdu.

<p>İsrail, ABD'den her yıl <strong>3 milyar dolar</strong> askeri yardım alıyor ve ABD, son çatışmaların ardından İsrail'e ulaştırmaya hazırlandığı <strong>ek mühimmatlar, savaş uçakları ve gemileri</strong> ile bu desteği güçlendirmeyi hedefliyor. </p> <p>En önemlisi de ABD'nin en yeni uçak gemisi <strong>USS Gerald R. Ford</strong>, şu sıralar Doğu Akdeniz'den Gazze açıklarına doğru ilerliyor.</p>

İsrail, ABD'den her yıl 3 milyar dolar askeri yardım alıyor ve ABD, son çatışmaların ardından İsrail'e ulaştırmaya hazırlandığı ek mühimmatlar, savaş uçakları ve gemileri ile bu desteği güçlendirmeyi hedefliyor. 

En önemlisi de ABD'nin en yeni uçak gemisi USS Gerald R. Ford, şu sıralar Doğu Akdeniz'den Gazze açıklarına doğru ilerliyor.

<p>İşte, ABD'nin çatışmalar sonrası İsrail'e sağladığı askeri yardımın çapı...</p>

İşte, ABD'nin çatışmalar sonrası İsrail'e sağladığı askeri yardımın çapı...

<p><strong>USS Gerald R. Ford</strong></p> <p>ABD Donanması'nın bugüne kadarki en yeni ve en gelişmiş uçak gemisi... Insider'dan <strong>Chris Panella</strong>'nın haberine göre Gazze, süper uçak gemisinin <strong>"ilk tam görevi"</strong> olacak. ABD desteğinin bir göstergesi olarak bölgeye ilerliyor... </p> <p>USS Gerald R. Ford görev gücünde bir dizi başka <strong>kruvazör</strong> ve <strong>destroyer</strong> de yer alıyor.</p>

USS Gerald R. Ford

ABD Donanması'nın bugüne kadarki en yeni ve en gelişmiş uçak gemisi... Insider'dan Chris Panella'nın haberine göre Gazze, süper uçak gemisinin "ilk tam görevi" olacak. ABD desteğinin bir göstergesi olarak bölgeye ilerliyor... 

USS Gerald R. Ford görev gücünde bir dizi başka kruvazör ve destroyer de yer alıyor.

<p><strong>USS Normandy</strong></p> <p><strong>Ticonderoga</strong> sınıfı bir güdümlü füze kruvazörü. USS Normandy, <strong>kara hedeflerini vurmak ya da uçaklara veya kendisine yönelen füzelere karşı savunma yapmak</strong> için füzeler ateşleyebilir.</p>

USS Normandy

Ticonderoga sınıfı bir güdümlü füze kruvazörü. USS Normandy, kara hedeflerini vurmak ya da uçaklara veya kendisine yönelen füzelere karşı savunma yapmak için füzeler ateşleyebilir.

<p><strong>USS Thomas Hudner</strong></p> <p>Filodaki dört <strong>Arleigh Burke</strong> sınıfı güdümlü füze destroyerinden biri. USS Thomas Hudner, <strong>hem saldırı hem de savunma</strong> yeteneklerine sahiptir. Bağımsız bir şekilde ya da daha büyük bir saldırı gücünün bir parçası olarak hareket edebilir. </p>

USS Thomas Hudner

Filodaki dört Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyerinden biri. USS Thomas Hudner, hem saldırı hem de savunma yeteneklerine sahiptir. Bağımsız bir şekilde ya da daha büyük bir saldırı gücünün bir parçası olarak hareket edebilir. 

<p><strong>USS Ramage</strong></p> <p>Bir başka Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyeri. USS Ramage de benzer şekilde vurucu güç için saldırı ve <strong>savunma kabiliyetleri</strong> sağlamaktadır.</p>

USS Ramage

Bir başka Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyeri. USS Ramage de benzer şekilde vurucu güç için saldırı ve savunma kabiliyetleri sağlamaktadır.

<p><strong>USS Carney</strong></p> <p>USS Carney bir başka <strong>Arleigh Burke</strong> sınıfı destroyerdir ve ilk olarak <strong>1994</strong> yılında denize indirilmiştir.</p> <p>Gemi, 2009 ve 2016 yıllarında <strong>yeni bir top ve füze fırlatıcısı</strong> eklemlenerek modernize edilmiştir.</p>

USS Carney

USS Carney bir başka Arleigh Burke sınıfı destroyerdir ve ilk olarak 1994 yılında denize indirilmiştir.

Gemi, 2009 ve 2016 yıllarında yeni bir top ve füze fırlatıcısı eklemlenerek modernize edilmiştir.

<p><strong>USS Roosevelt</strong></p> <p>USS Roosevelt (DDG-80), Amerika Birleşik Devletleri Donanması'nda hizmet veren <strong>Arleigh Burke</strong> sınıfı bir destroyerdir. Adını hem Başkan <strong>Franklin D. Roosevelt</strong> hem de eşi, o zamanki First Lady <strong>Eleanor Roosevelt</strong>'in onuruna almıştır. <strong>Devriye hizmetlerinde kullanılmaktadır.</strong></p>

USS Roosevelt

USS Roosevelt (DDG-80), Amerika Birleşik Devletleri Donanması'nda hizmet veren Arleigh Burke sınıfı bir destroyerdir. Adını hem Başkan Franklin D. Roosevelt hem de eşi, o zamanki First Lady Eleanor Roosevelt'in onuruna almıştır. Devriye hizmetlerinde kullanılmaktadır.

<p><strong>F-35 savaş uçakları</strong></p> <p>Adı çok sık kazalara karışsa da dünyanın gelişmiş savaş uçaklarından biri olarak kabul ediliyor. ABD Hava Kuvvetleri operasyonlarında yoğunlukla kullanılıyor.</p>

F-35 savaş uçakları

Adı çok sık kazalara karışsa da dünyanın gelişmiş savaş uçaklarından biri olarak kabul ediliyor. ABD Hava Kuvvetleri operasyonlarında yoğunlukla kullanılıyor.

<p><strong>Stealth Fighter Jets</strong> (Hayalet savaş uçakları...)</p> <p>Kara hedeflerine karşı uçak gemisinde konuşlandırılıyor. Insider daha önce yaklaşık 20-25 savaş uçağının bölgeye gideceğini bildirmişti. </p>

Stealth Fighter Jets (Hayalet savaş uçakları...)

Kara hedeflerine karşı uçak gemisinde konuşlandırılıyor. Insider daha önce yaklaşık 20-25 savaş uçağının bölgeye gideceğini bildirmişti. 

<p><strong>F-15 savaş uçakları</strong></p> <p>F-15'ler, <strong>gelişmiş manevra kabiliyetine sahip, taktik avcı uçaklarıdır.</strong> Hava Kuvvetleri bünyesinde <strong>havadan havaya</strong> muharebede üstünlük sağlamak üzere tasarlanmışlardır.</p>

F-15 savaş uçakları

F-15'ler, gelişmiş manevra kabiliyetine sahip, taktik avcı uçaklarıdır. Hava Kuvvetleri bünyesinde havadan havaya muharebede üstünlük sağlamak üzere tasarlanmışlardır.

<p><strong>F-16 savaş uçakları</strong></p> <p><strong>Hem havadan havaya, hem de havadan karaya</strong> muharebe için tasarlanan F-16, çok yönlü ve hafif bir avcı uçağıdır.</p>

F-16 savaş uçakları

Hem havadan havaya, hem de havadan karaya muharebe için tasarlanan F-16, çok yönlü ve hafif bir avcı uçağıdır.

<p><strong>A-10 savaş uçakları</strong></p> <p>Kara kuvvetlerine yakın hava desteği sağlamak üzere tasarlanan A-10 savaş uçakları, <strong>deniz saldırılarının yanı sıra tanklar gibi zırhlı kara hedeflerine karşı</strong> da kullanılıyor.</p>

A-10 savaş uçakları

Kara kuvvetlerine yakın hava desteği sağlamak üzere tasarlanan A-10 savaş uçakları, deniz saldırılarının yanı sıra tanklar gibi zırhlı kara hedeflerine karşı da kullanılıyor.

<p>Bütün bunlara ek olarak İsrail'in ö<strong>nleme uçakları ve hassas güdümlü mühimmat</strong> talep ettiği bildirildi. </p> <p>Önleyicilerin İsrail'in uçuş halindeki roketleri hedef alan <strong>Demir Kubbe</strong> savunma sistemine katkıda bulunacağı bildirildi.</p>

Bütün bunlara ek olarak İsrail'in önleme uçakları ve hassas güdümlü mühimmat talep ettiği bildirildi. 

Önleyicilerin İsrail'in uçuş halindeki roketleri hedef alan Demir Kubbe savunma sistemine katkıda bulunacağı bildirildi.

ABD israil askeri yardım USS Gerald R. Ford

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