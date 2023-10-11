Gemiler, savaş uçakları, mühimmatlar... ABD'den İsrail'e dev askeri destek

İsrail, ABD'den her yıl 3 milyar dolar askeri yardım alıyor ve ABD, son çatışmaların ardından İsrail'e ulaştırmaya hazırlandığı ek mühimmatlar, savaş uçakları ve gemileri ile bu desteği güçlendirmeyi hedefliyor.

En önemlisi de ABD'nin en yeni uçak gemisi USS Gerald R. Ford, şu sıralar Doğu Akdeniz'den Gazze açıklarına doğru ilerliyor.