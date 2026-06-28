Kurucumuz, Milli Mücadele’nin yılmaz savunucusunu ölümünün 81. yıldönümünde anıyoruz: Devrimin yoldaşı, Yunus Nadi

Gazetemizin kurucusu, Cumhuriyet Devrimlerinin savunucusu ve Atatürk’ün mücadele arkadaşı Yunus Nadi, mücadelesi ve ürettikleriyle yol göstermeye devam ediyor. Gazetemizin kurucu başyazarı, Milli Mücadele ve devrimin gazetecisi, milletvekili Yunus Nadi, 81 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı.

Hem Milli Mücadele’nin basın ayağında hem de Cumhuriyet gazetesinin halk ve devrim arasında köprü kurmasında önemli bir görev üstlenen Nadi için Edirnekapı Şehitliği’ndeki mezarı başında bugün saat 13.00’te anma töreni düzenlenecek.

1879’da Fethiye’de dünyaya gelen Yunus Nadi, gazetecilik ve yazarlık yaşamına Baba Tahir’in çıkardığı Malumat gazetesinde başladı. Meşrutiyetin ilan edilmesi üzerine İstanbul’a dönen Nadi, İkdam ve Tasvir-i Efkâr gazetelerinde yurt sorunlarını işleyen yazılarıyla dikkat çekti. 1910’da Selanik’te çıkan İttihat ve Terakki’nin yayın organı Rumeli gazetesinde başyazarlık yapan Nadi, 1911 yılında Mustafa Kemal’i kamuoyuna tanıtan ilk gazeteci oldu. İlerici fikirleri ve kuvvetli kalemi ile genç yaşta basın camiasında öne çıkan Nadi, Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nda 1912 yılında Aydın mebusu (milletvekili) olarak görev aldı.

Kurucusu olduğu ve 2 Eylül 1918’de yayın yaşamına başlayan Yeni Gün gazetesi, yayınını aralıklarla 27 Mart 1920’ye kadar sürdürdü. Nadi, Mustafa Kemal Atatürk’ün başarılı olacağına en başta inanan kişilerden birisi olarak yaşamı boyu Kemalist çizgisini ödünsüz savundu. Milli Mücadele’yi İstanbul’dan destekleyen Yunus Nadi’nin Yeni Gün gazetesi, kısa sürede işgal kuvvetlerinin hedefi oldu. Baskılar sonrası gizlice Ankara’ya geçen Nadi, gazetesini “Anadolu’da Yeni Gün” olarak Ankara’dan yayımlamaya başladı. Nadi, en sancılı dönemlerde kuruluşun ve kurtuluşun sesi oldu.