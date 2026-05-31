Kurultay çağrısına karşı çıktı, yargı kararı hatırlatıldı! Gürsel Tekin'e 'Kararı beğenmemeye mi başladınız?' tepkisi

Mahkeme kararıyla Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanlığı'na getirilmesinin ardından CHP'de geçmiş dönemlerde görev yapan 221 milletvekili ve senatör ortak bildiri yayımlamış, en geç 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gidilmesi için çağrı yapmıştı.

Mahkeme kararıyla göreve dönen Tekin, bu açıklama karşısında, “Kurultay hemen olmaz” derken, “Sevgili CHP'liler, İstanbul'un 196 delegesinin tamamı hakkında mahkeme kararıyla tedbir uygulanmış durumda. Bunun yanında 44 delege tutuklu, 21 delege AK Partiye geçmiş, 5 delege istifa etmiş, 14 delege ihraç edilmiş ve 163 delegenin adı soruşturma dosyalarında yer alıyor.

Ortada böylesine ağır bir tablo varken, delegasyonun meşruiyeti ve temsiliyet gücü ciddi şekilde tartışılır hale gelmiştir. Soruyorum: Bu şartlarda yapılacak bir kurultay ne kadar sağlıklı, ne kadar kapsayıcı ve ne kadar tartışmasız olabilir?” İfadelerini kullandı.

Sosyal medyada pek çok kullanıcı Tekin'in sözlerine tepki gösterdi. O tepkilerden biri de Avukat Efkan Bolaç'tan geldi. Tekin’in paylaşımına karşı mahkeme kararını hatırlatan Bolaç, “Kurultay delegeleri de parti organı olduğuna göre itirazınızın olmaması lazım değil mi? Eee şimdi beğendiğini bu kararı beğenmemeye mi başladınız yoksa?” diye sordu.