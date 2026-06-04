Kurultay için imza vermeyen isimlerden CHP’li Adıgüzel, Cumhuriyet’e konuştu: ‘Erdoğan’a destek vermeyiz’

CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun mutlak butlan kararıyla yeniden göreve getirilmesinin ardından 110 milletvekili Kılıçdaroğlu’nu kurultay yapmaya çağırırken, 27 milletvekili bu bildiriye imza atmadı. CHP’de yaşanan bu bölünme sonrası “Kılıçdaroğlu kanadında olan milletvekilleri nasıl davranacak?” sorusu gündeme geldi. “Kurultay bildirisine imza atmayan vekiller AKP ile hareket eder mi? İktidarın getireceği bir anayasa değişikliğine ‘evet’ der mi?” gibi tartışmalar yapılmaya başladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da hem çözüm sürecinin bundan sonraki aşamaları hem de anayasa tartışmalarıyla ilgili “Parti içerisindeki bu kavgayı, ayrışmayı Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk asrının en önemli sorunu olan terörün sona erdirilmesi gibi çok önemli bir meseleye yansıtmamalarını temenni ederim. Bu Meclisin önceki meclislere göre anayasa yapabilme imkanı bakımından daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Yeter ki iyi niyetle, samimiyetle herkes fikrini masaya getirsin” dedi.

‘İKTİDARIN DENKLEMİNDE OLMAYIZ’

Bu tartışmalarla ilgili Cumhuriyet’e konuşan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel “‘Parti fiili olarak ikiye bölündü, Erdoğan’la anayasa değişikliği’ gibi şeyler yazılıyor. Şu anda kurultay için imza atmayan arkadaşların bir tanesi bile Erdoğan’ın, hükümetin herhangi bir anayasa değişikliğinin veya Türkiye’nin aleyhine kurguladığı bir denklemin yanında olmaz” dedi.

İktidarla görüşen kanadın kendileri olmadığını söyeyen Adıgüzel, “Butlan kararı çıkmasın diye Saray’la, Numan Kurtulmuş’la normalleşmenin tarafı olan Özgür Özel’in çevresindeki insanlardır. O yüzden iktidarla uyumlu bir şey yapılacaksa, özellikle bu arkadaşlardan bekleriz” ifadelerini kullandı.