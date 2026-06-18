Kurultay imzalarının teslimiyle pek çok il başkanı değiştirildi: Örgüte butlan neşteri

Mahkeme kararıyla göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, dün Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklama yapan butlan sözcüsü Müslim Sarı, il başkanlıklarına yapılan yeni atamaları ve ihraç işlemlerini duyurdu. Buna göre; İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi. Geçmiş dönem Mardin İl Başkanlığı yapan Mehmet Kılıçarslan ile Batman İl Başkanlığı yapan Hüseyin Yaşar da aynı şekilde disipline gönderildi. Bu isimlerin kurultay davası iddianamesinde adı geçtiği için disipline sevk edildiği belirtildi.

5 İL VE KADIN KOLLARINA ATAMA

Bunun dışında bazı il başkanlıklarına da atama yapıldı. Mevcut başkanlar ise il yönetimleriyle birlikte feshedildi. Bu kapsamda Ankara, İzmir, Gaziantep, Adana ve Malatya il yönetimleri feshedildi. Başkanların yerine yeni atamalar yapıldı. Gaziantep’te Vakkas Açar yerine Hasan Nisanır, Malatya’da Barış Yıldız yerine Hakan Satılmış, Ankara’da Yüksel Işık yerine Fahri Yıldırım, İzmir’de Çağatay Güç yerine Utku Gümrükçü atandı. Ayrıca Kayseri’de boş olan üç ilçe başkanlığına da atama yapıldı. Öte yandan; Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya da yönetimiyle birlikte görevinden alındı ve yerine Ayten Gülsever atandı. Bu isimlerin disipline sevk edilmediği de belirtildi.

‘İMZALAR DEĞERLENDİRİLECEK’

Olağanüstü kurultay için kendilerine iletilen imzalar sorulan Sarı, “İlk değerlendirmemize göre 830 imza var. Şu an 820 delegenin imzası bırakıldı. 9 arkadaşımızın disiplin süreci var. Bir kişi de imzasını geri çekmiş. İçerik ve şekil açısından imzaların incelemesi olacak. Daha sonra da içerikle ilgili bir değerlendirme yapılarak kamuoyuyla sonuç paylaşılacak” yanıtını verdi. Bunun dışında Sarı, olağan kurultayın çalışılması için de bir komisyon oluşturduklarını belirtti.

İstanbul İl Başkanlığı’na bir atama olup olmayacağı sorulan Sarı, orada dava sürecinin devam ettiğini belirtti. Partideki personellerde yapılan işten çıkarmalarla ilgili soruyu yanıtlayan Sarı “Bu konu MYK’nin gündeminde. Bizden önceki yönetim geldiğinde burada 94 arkadaşımız çalışıyormuş. Sonra 179 arkadaşımızın çalıştığını öğrendik. Ciddi bir istihdam yaşanmış. Bu arkadaşlarımızın durumunu değerlendiriyoruz. Makul olanlar var, emekliliği dolmuş olanlar var. Sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili değerlendirdiğimiz arkadaşlarımız var” dedi. Sarı, işten çıkarmaların gözden geçirildiğini belirtti.

İMAMOĞLU ‘ADAY ADAYI’ OLDU

Butlan Sözcüsü Müslim Sarı, CHP’nin ön seçimle Cumhurbaşkanı Adayı seçtiği Ekrem İmamoğlu’nun durumunun sorulması üzerine “İmamoğlu’nun durumuyla ilgili bir değerlendirme yapmış değiliz. Mevcut statüsü neyse odur. CHP’nin Cumhurbaşkanı Aday Adayı’dır ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’dır” dedi.