Kurum ‘Gündemimizde yok’ dese de bakanlık 2028’e kadar yüzde 45’ini bitirmeyi hedefliyor

Yayınlanma: 06.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.03.2024 - 04:00

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayı Murat Kurum’un “İstanbullunun gündeminde olmayan bizim gündemimizde olmayacak” sözlerine karşın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2024-2028 Stratejik Planı’nda Kanal İstanbul’a yer verildi.

Proje, bakanlığın “Ülkemizin denizyolu taşımacılığındaki yoğunluğunu azaltmak ve denizyolu trafiğinin daha güvenli, daha hızlı ve daha ekonomik hale getirilmesini sağlamak üzere bir suyolu oluşturulacaktır” hedefinin altında yer aldı. Şu ana kadar projenin yüzde 20 oranında tamamlandığı aktarılan planda, 2027’de kanalın yüzde 30’unun, 2028’de de yüzde 45’inin tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi. Hedefin “risk” başlığının altında ise “Yatırım maliyetinin çok yüksek olması nedeniyle özel sektör girişimciliğinin yetersiz kalması, ÇED olumlu kararının iptali ile Çevre Düzeni Planı ve İmar Planları’na karşı açılan iptal davalarının süreçte gecikmeler yaratması nedeniyle yatırımın gerçekleşmemesi, ihale sürecinde yapılan itirazlardan kaynaklanan gecikmeler nedeniyle yatırımın gerçekleşmemesi” tespitlerine yer verilmesi dikkat çekti.



MALİYETLER 5’E KATLANDI



Bakanlığın 2019-2023 yılı stratejik planının maliyet tahmininde bedeli 75 milyar TL olan kanalın yapım bütçesi yeni planda 356 milyar 176 milyon 423 bin 533 TL olarak gösterildi. Projenin stratejileri “Doğanın ve çevrenin korunmasına azami özen gösterilecektir. Proje süreci, paydaş kurum/kuruluşlarla güçlü bir işbirliği içerisinde yürütülecektir. İstanbul Boğazı’nın tarihsel ve kültürel dokusunu korunacaktır” ifadeleriyle anlatıldı. Planda projeyle ilgili de “İstanbul Boğazı gemi trafiği artmaktadır. Boğaz çevresindeki tarihi dokular ve canlı yaşamı trafik nedeniyle tehdit altındadır” tespitlerine yer verildi.





