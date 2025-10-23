Kurum ‘Küllerinden doğuyor’ demişti: Hatay ilk yağmurda sular altında kaldı

En büyük yıkımı Hatay’ın yaşadığı 6 Şubat depremlerinin üzerinden 32 ay geçti. Ancak şehir eski yaşamına dönemedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un “Küllerinden doğuyor” paylaşımı yaptığı Hatay’da yağmur sele dönüştü, kent yaşamını durma noktasına getirdi. Gerçekler bir kez daha gün yüzüne çıktı. Devasa bir şantiyeye dönen kentte ulaşım, özel aracı olan kişiler için bile soruna dönüştü.

Antakya’da yaşayan Arzu Şimşek süreci Cumhuriyet’e anlattı. “Pislik ve sefalet içerisindeyiz. Halk artık kendi sorunlarını imkânsızlıklara karşın kendi çözmeye çalışıyor. Açık rogar kapaklarını bile kendimiz kapamaya çalışıyoruz” diyen Şimşek, “Vali beyin ayakkabıları bile kirlenmiyor olabilir ama biz Allah’a emanet taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, “İktidarın Hatay’da vaat ettiği ölçüde bir iyileşme hiç olmadı. Evet, TOKİ konutları yapılıyor fakat bu konutlar çevrelerinden kopuk, altyapıları zayıf biçimde, adeta dekor gibi inşa ediliyor” dedi. Kara, konutların yol, su, doğalgaz ve elektrik bağlantılarının hep aksadığını kaydetti.

Sel öncesinde de altyapının eski ve yeni yerleşimlerinin yükünü kaldırmadığını belirten Kara, “Açıktan akan kanalizasyon sularından sağlıklı biçimde ulaşım sağlanamayan hastanelere; ekipman ve doktor yetersizliği yaşanan sağlık tesislerinden sürekli yaşanan elektrik kesintilerine kadar sayısız sorunumuz vardı. Sel, AKP’nin kurmaya çalıştığı dekoru yıkmış; yanlış ve beceriksiz yönetimi ifşa etmiştir” değerlendirmesinde bulundu.