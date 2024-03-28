Kurum'a tepki: ‘Okulda siyaset yapılır mı?’

Yayınlanma: 28.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.03.2024 - 04:00

Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Kurum’un bir seçim reklamında okul çağındaki bir kız çocuğunun, seçim şarkısı eşliğinde “Bizim okula dün bir ağabey geldi. Elimden tuttu, müjde verdi. Ben Murat Kurum, İstanbul’u çok seviyorum” dediği görüntülere yer verildi.

Reklama ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, “Siyasi ahlak ve YSK’nin yasakları hak getire. Bir Allah’ın kulu da ‘Okulda siyaset yapılır mı’ diye sormuyor. İstanbul’u almak için sahte protokolden, iftiralardan medet uman AKP, milyonların ortak acısı deprem felaketi üzerinden ahlaksızca bir seçim kampanyası yürütüyor. YSK’ye soralım: Okul üniforması ile öğrencilere ‘Ben Murat Kurum’ dedirtmek serbest mi?” ifadelerini kullandı.