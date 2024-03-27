Ali Yerlikaya, iftarda Murat Kurum için oy istedi: 'İstanbul'u muradına erdirecek miyiz?'

Yayınlanma: 27.03.2024 - 09:03

Güncelleme: 27.03.2024 - 09:04

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Roman yurttaşlarla iftar programına katıldı.

Kurum’un seçim çalışmalarına katılmasının ardından seçim güvenliğinden sorumlu olması sebebiyle eleştirilen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da iftar programındaydı.

"BEKLENEN MURAT GELMİŞTİR"

Yerlikaya, “Beklenen murat gelmiştir, az kaldı” diyerek AKP’nin adayı için oy istedi.

Kurum için “Oy veren vermeyen, genç yaşlı, şehir ayrımı yapmadan gayret gösteren bir kardeşimiz” diye bahseden Yerlikaya, “Hazırsanız soruyorum” dedi ve salondakilere seslerinin Üsküdar’a kadar ulaşmasını istediğini söyledi.

“31 Mart akşamı sandıklar açıldığı zaman İstanbul’u muradına erdirecek miyiz?” diye soran İçişleri Bakanı, “İstanbul’a, şehirler sultanına şehir emini olarak Murat Kurum kardeşimizi büyükşehir belediye başkanı yapmaya var mıyız?’’ diyerek seçmene Kurum için oy çağrısında bulundu.