İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 3 tutuklama
İzmir'in 9 ilçesinde, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 27 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlıklarına bağlı ekipler, 25-31 Temmuz'da Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Tire ile Torbalı'da uyuşturucu operasyonları düzenlendi.
5 BİN 505 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ
Baskınlarda 55 bin 812 gram kubar esrar, 22 gram metamfetamin, 8 sentetik hap, 5 bin 505 kök kenevir bitkisi ve 18 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 27 şüpheliden 21'i, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 6'sı da adliyeye sevk edildi.
6 şüpheliden 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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