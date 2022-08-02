İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 3 tutuklama

02 Ağustos 2022 Salı, 13:44

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlıklarına bağlı ekipler, 25-31 Temmuz'da Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Tire ile Torbalı'da uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

5 BİN 505 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

Baskınlarda 55 bin 812 gram kubar esrar, 22 gram metamfetamin, 8 sentetik hap, 5 bin 505 kök kenevir bitkisi ve 18 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 27 şüpheliden 21'i, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 6'sı da adliyeye sevk edildi.

6 şüpheliden 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.