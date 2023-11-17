Kurye teslimat için gittiği sitede 'havuza' düştü
Bursa’da bir kargo çalışanı, ürün teslim etmek için girdiği lüks sitede yüzme havuzuna düştü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Nilüfer ilçesinde, önceki gün öğle saatlerinde ürünü alıcısına teslim etmek için lüks siteye giren bir kurye binaya gitmek için yolu kullanmayıp kestirmeden gitmeyi tercih etti.
Ancak yol üzerindeki havuzu görmeyen kurye, bir anda suya düştü. Havuzdan çıkan kurye taşıdığı paketi suların içinde görünce üzüntüsünü gizleyemedi.
KAMERAYA YANSIDI
Kuryenin havuza düştüğü anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde kuryenin dalgın bir halde yürüdüğü, havuza düştüğü ve havuzdan çıkmak için çırpındığı görülüyor.
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