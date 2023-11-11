Yer: Gaziosmanpaşa... Yemek siparişi getiren kurye apartmana idrarını yaptı

Gaziosmanpaşa'da eve sipariş getiren kurye apartmanda idrarını yaptı. Koku gelmesi üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen apartman sakinleri, siparişi teslim eden kuryenin apartmandan çıkmadan önce idrarını yaptığını gördü.

DHA
Yayınlanma: 11.11.2023 - 13:14
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Kazım Karabekir Mahallesi'nde akşam saatlerinde, 28 Ekim Cumartesi günü saat 18. 40 sıralarında apartman sakinlerinden biri yemek siparişi verdi.

Siparişi getiren kurye, yemeği teslim ettikten sonra apartmandan ayrıldı. Kuryenin ayrılmasından sonra apartmanın giriş katında oturan aile, kötü kokular gelmesi üzerine, kokunun geldiği yere doğru gitti.

DURUMU KOMŞULARINA ANLATTI

Burada apartmanın girişinde idrar olduğunu gördü. Apartmanda oturan komşulardan birinin çocuğunun yapabileceğini düşünen apartman sakini, durumu komşularına anlattı. 

KAMERALARA YANSIDI

Apartman sakinleri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Görüntülerde, kuryenin siparişi teslim ettikten sonra apartmandan ayrılacağı sırada girişe idrarını yaptığı görülüyor. Kurye, daha sonra apartmandan ayrılıyor.


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