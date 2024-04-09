Kuryeye ölüm sistemi dayatması

Yayınlanma: 09.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.04.2024 - 07:46

Turizm Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası (TEHİS) Başkanı Tolga Kubilay Çelik, “Bu sistem ölümleri arttırır” dedi. 2023 yılında 68 motokuryenin yaşamını yitirdiği sektörde emekçilerin güvenli çalışma talepleri artarken şirketler ise daha zor koşullar dayatıyor. Kurye firması Vigo da bu şirketlerden biri.

Bünyesinde çalışan motokuryelerin saatlik garanti ücretini kaldırıp tamamen paket başı prim ve bonus ödeme sistemine geçtiği belirtilen Vigo’da işçiler haklarını almak için üç gündür eylemde.

Turizm Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası (TEHİS) Başkanı Tolga Kubilay Çelik, “Paket başına sistem işçilerin trafik kurallarına uymaması, kırmızıda geçmesi, kaldırımdan gitmesi gibi sorunların en temel sebebi” dedi. Vigo Motokuryesi Yasin Güngören de “Motokurye ölümlerinin yaklaşık yüzde 80’i paket başına çalışan işçiler. Bu sistem ölüm demektir” diye konuştu. l

