Kuryeye ölüm sistemi dayatması

Trafikte tehlikeli çalışma koşulları nedeniyle her an ölümle karşı karşıya olan motokuryelere şimdi de paket başına ücret dayatması başladı. Taşeron kurye firması Vigo’nun başlattığı uygulamaya karşı işçiler eyleme başladı.

Mert Öner
Yayınlanma: 09.04.2024 - 04:00
Kuryeye ölüm sistemi dayatması
Abone Ol google-news

Turizm Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası (TEHİS) Başkanı Tolga Kubilay Çelik, “Bu sistem ölümleri arttırır” dedi. 2023 yılında 68 motokuryenin yaşamını yitirdiği sektörde emekçilerin güvenli çalışma talepleri artarken şirketler ise daha zor koşullar dayatıyor. Kurye firması Vigo da bu şirketlerden biri.

Bünyesinde çalışan motokuryelerin saatlik garanti ücretini kaldırıp tamamen paket başı prim ve bonus ödeme sistemine geçtiği belirtilen Vigo’da işçiler haklarını almak için üç gündür eylemde.

Turizm Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası (TEHİS) Başkanı Tolga Kubilay Çelik, “Paket başına sistem işçilerin trafik kurallarına uymaması, kırmızıda geçmesi, kaldırımdan gitmesi gibi sorunların en temel sebebi” dedi. Vigo Motokuryesi Yasin Güngören de “Motokurye ölümlerinin yaklaşık yüzde 80’i paket başına çalışan işçiler. Bu sistem ölüm demektir” diye konuştu. l


motokurye haberleri kurye haberleri Taşeron haberleri

İlgili Haberler

Nişantaşı boks ringine döndü: Motosiklet sürücüsü ile kurye tekme tokat birbirine girdi!

Nişantaşı boks ringine döndü: Motosiklet sürücüsü ile kurye tekme tokat birbirine girdi!
Moto kuryeye çarpan alkollü sürücü yargıç karşısında: Bilirkişi raporuna karşın inkâr etti

Moto kuryeye çarpan alkollü sürücü yargıç karşısında: Bilirkişi raporuna karşın inkâr etti
Kuryenin ölüme neden olan firari sürücü aranıyor

Kuryenin ölüme neden olan firari sürücü aranıyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sabah'ın manşetine bakan bir daha baktı: Erdoğan ve AKP değil Özel var

Sabah'ın manşetine bakan bir daha baktı: Erdoğan ve AKP değil Özel var
Murat Kurum imzalamıştı…Şişli’nin ‘Kanal İstanbul’u durduruldu!

Murat Kurum imzalamıştı…Şişli’nin ‘Kanal İstanbul’u durduruldu!
YSK'den CHP'ye ret: İstanbul'un 3 ilçesinde sayım yok!

YSK'den CHP'ye ret: İstanbul'un 3 ilçesinde sayım yok!
Son dakika… Niğde’de toprak altındaki patates deposu göçtü: 2 ölü 4 yaralı

Son dakika… Niğde’de toprak altındaki patates deposu göçtü: 2 ölü 4 yaralı
BES'te yeni dönem! Başvuru şartları belli oldu

BES'te yeni dönem! Başvuru şartları belli oldu
Gelinim Mutfakta 8 Nisan 2024 Pazartesi puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 8 Nisan 2024 Pazartesi puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?
Son Dakika: Meral Akşener aday olmayacağını açıkladı

Son Dakika: Meral Akşener aday olmayacağını açıkladı
Çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü