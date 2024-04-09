Kuryeye ölüm sistemi dayatması
Trafikte tehlikeli çalışma koşulları nedeniyle her an ölümle karşı karşıya olan motokuryelere şimdi de paket başına ücret dayatması başladı. Taşeron kurye firması Vigo’nun başlattığı uygulamaya karşı işçiler eyleme başladı.
Turizm Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası (TEHİS) Başkanı Tolga Kubilay Çelik, “Bu sistem ölümleri arttırır” dedi. 2023 yılında 68 motokuryenin yaşamını yitirdiği sektörde emekçilerin güvenli çalışma talepleri artarken şirketler ise daha zor koşullar dayatıyor. Kurye firması Vigo da bu şirketlerden biri.
Bünyesinde çalışan motokuryelerin saatlik garanti ücretini kaldırıp tamamen paket başı prim ve bonus ödeme sistemine geçtiği belirtilen Vigo’da işçiler haklarını almak için üç gündür eylemde.
Turizm Eğlence ve Hizmet İşçileri
Sendikası (TEHİS) Başkanı Tolga
Kubilay Çelik, “Paket başına sistem
işçilerin trafik kurallarına uymaması,
kırmızıda geçmesi, kaldırımdan
gitmesi gibi sorunların en temel
sebebi” dedi.
Vigo Motokuryesi Yasin Güngören
de “Motokurye ölümlerinin yaklaşık
yüzde 80’i paket başına çalışan
işçiler. Bu sistem ölüm demektir” diye
konuştu. l
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