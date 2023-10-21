Kuşadası açıklarında geri itilen 75 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 75 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında 3 lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik botlardaki 75 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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