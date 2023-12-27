Kuşadası Belediyesi’nde TİS sevinci

Yayınlanma: 27.12.2023 - 17:21

Güncelleme: 27.12.2023 - 17:21

Aydın'da Kuşadası Belediyesi ile Birleşik Kamu İş Görenleri Sendikaları Konfederasyonu’na (BİRLEŞİK KAMU-İŞ) bağlı TÜM YEREL-SEN arasında 204 memuru kapsayan 7’inci dönem toplu iş sözleşmesinin (TİS) imzalanması için başkanlık makamında tören düzenlendi. Törene, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, TÜM YEREL-SEN Aydın Şube Başkanı Mehmet Bozkurt ve TÜM YEREL-SEN Aydın Şubesi Mali Sekreteri Fevzi Çetinkaya katıldı.

Törende konuşan TÜM YEREL-SEN Aydın Şube Başkanı Mehmet Bozkurt “Bugün Kuşadası Belediyesi ile sözleşmemizi imzaladık. Her zaman çalışanlarının yanında olan Kuşadası Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel’e tüm memur arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise “Biz tüm çalışanlarımız ile büyük bir aileyiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de olanaklarımız dâhilinde çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Sözleşmemizin tüm mesai arkadaşlarıma hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.